Wall Street: plombée par les technologiques et l'emploi

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir dans le rouge vendredi matin, effaçant ainsi ses gains de la veille après les résultats décevants des géants de la tech, auxquels s'ajoutent des chiffres de l'emploi semblant éloigner la perspective d'un assouplissement monétaire de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,6% et 1,9%, annonçant un début de séance difficile.



D'après le Département du Travail, l'économie américaine a généré 517.000 emplois non agricoles au mois de janvier, un nombre très largement supérieur aux attentes du marché, qui visait moins de 200.000 nouveaux postes créés.



Le taux de chômage s'est tassé en conséquence de 0,1 point à 3,4%. Quant au salaire horaire moyen, il affiche une progression de 4,4% en rythme annuel, un chiffre en ligne avec les attentes.



'Le fait que le marché du travail soit aussi solide confirme le scénario d'une inflation élevée que la Fed tente de juguler en relevant ses taux à un rythme record', s'inquiète Srijan Katyal, le responsable de la stratégie chez ADSS, un broker basé à Dubaï.



Le dollar a accéléré sa progression et les rendements obligataire amplifié leur repli en réactions à ces statistiques, qui ne confortent pas la perspective d'une désinflation au vu du contexte actuel de plein emploi.



Un marché de l'emploi sous tension s'accompagnant de salaires qui progressent pourrait à son tour inciter la Réserve fédérale à ne pas abandonner trop vite le resserrement en cours de sa politique monétaire.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se tend à 3,49% suite à ces chiffres, tandis que sur le marché des changes, le dollar gagne 0,6% face à l'euro, non loin de la barre de 1,0840.



Du coté des valeurs, Apple - toujours première capitalisation mondiale - cède pas loin de 2% en préouverture après des résultats en demi-teinte, pénalisés par la complexité de la situation sanitaire en Chine.



Autre poids lourd des hautes technologies, Alphabet, la maison-mère de Google, perd 4% en cotations avant-Bourse, son chiffre d'affaires de 4ème trimestre étant ressorti inférieur aux attentes du fait de la faiblesse des recettes publicitaires de YouTube.



Amazon est attendu de son côté en baisse de près de 6% après avoir fait état de résultats sans éclat, marqués notamment par un ralentissement de la croissance de sa division 'cloud', AWS.





