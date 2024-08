Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: plombée par les inquiétudes sur la croissance information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 17:24









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York subit de lourds dégagements vendredi dans le sillage d'indicateurs économiques préoccupants et de résultats d'entreprise décevants, qui sont venus exacerber l'inquiétude grandissante des investisseurs concernant la santé de la croissance américaine.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 2,3% à 39.421,2 point, tandis que le Nasdaq Composite chute de 3,3% à 16.663,6 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow cède autour de 2,5%, là où le Nasdaq décroche plus nettement de 3,7%.



Wall Street était globalement orientée à la baisse depuis deux semaines, les différents indicateurs économiques et les résultats d'entreprises n'ayant guère incité les investisseurs à l'optimisme jusqu'ici.



Même la posture accommodante adoptée mercredi par la Réserve fédérale américaine n'a pas suffi à rassurer les investisseurs.



Les choses ont pris un tour encore plus inquiétant aujourd'hui, comme l'illustre l'envolée de l'indice VIX du CBOE - souvent surnommé 'baromètre de la peur' - qui s'affole pour grimper de 51% à 28,1.



Sur le plan des statistiques, l'économie américaine n'a généré que 114.000 emplois non agricoles au mois de juillet, selon le Département du Travail, un nombre bien inférieur aux attentes du marché qui en visait 170.000.



Dans une note de réaction, Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM, évoquent un rapport 'très médiocre' tandis que les analystes de Commerzbank commencent à juger le marché du travail américain 'préoccupant'.



Ces inquiétudes ont été renforcées un plus tard par l'annonce d'une chute inattendue de 3,3% des commandes à l'industrie en juin leur deuxième baisse d'affilée, alors que les économistes projetaient un rebond de l'ordre de 0,5%.



Au vu de la multiplication inattendue de ces signes de ralentissement économique, la probabilité d'une baisse des taux de 50 points de base en septembre a été revue à la hausse, pour atteindre désormais 73,5% en en croire l'outil FedWatch du CME.



La tendance est par ailleurs plombée par les publications de résultats des grands groupes technologiques, qui n'arrivent plus à jouer leur rôle de catalyseurs comme à l'accoutumée.



Sur le Dow, Intel sombre de 29% après avoir annoncé des résultats sans relief, livré des prévisions prudentes, supprimé son dividende, lancé des suppressions de postes et réduit ses dépenses.



Amazon est lui aussi sanctionné, quoique moins lourdement (-10%), au lendemain d'une publication trimestrielle moins solide que prévu, notamment dans ses activités de commerce en ligne.



Apple, première capitalisation mondiale, parvient échapper à la morosité ambiante et grignote 2% après avoir fait état hier soir de performances trimestrielles meilleures que prévu et de perspectives encourageantes, es performances insuffisantes pour enthousiasmer le marché.





