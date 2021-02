Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street plombé par les tensions sur l'obligataire Cercle Finance • 26/02/2021 à 08:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a chuté jeudi, un regain de tension sur le compartiment obligataire ayant incité les investisseurs à la prudence : le Dow Jones a lâché plus de 1,7% à 31402 points, tandis que le Nasdaq Composite a dévissé de 3,5% à 13119 points. 'Le taux à 10 ans a brièvement grimpé à 1,61%, et le rendement de référence a terminé en hausse de 15 points de base à 1,52%, restant sur la bonne voie pour sa plus forte hausse mensuelle depuis novembre 2016', souligne Wells Fargo. De solides indicateurs économiques sont venus alimenter le scénario 'reflationniste' à l'origine de la récente dégradation du marché obligataire. Les inscriptions au chômage ont ainsi reflué de 110.000 à 730.000 la semaine dernière. En outre, les commandes de biens durables ont grimpé de 3,4% en janvier, une hausse bien plus forte que celle attendue par les analystes. En excluant le secteur des transports, elles ne se sont toutefois accrues que de 1,4% le mois dernier. Il apparaît par ailleurs que l'économie américaine a crû de 4,1% au quatrième trimestre 2020 en rythme annualisé, d'après la seconde estimation du produit intérieur brut (PIB) du Département du Commerce, contre 4% en précédente lecture. Côté valeurs, les opérateurs ont lourdement sanctionné les trimestriels du fournisseur de processeurs graphiques programmables Nvidia (-8,2%), du distributeur d'électronique grand public Best Buy (-9,3%) et du groupe de médias et de divertissement ViacomCBS (-4,7%). En revanche, sur le segment technologique, Twitter a grimpé de 3,7% après que le site de micro-blogging a annoncé son intention de doubler de taille (chiffre d'affaires, nombre d'utilisateurs) au cours des trois prochaines années.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.