Wall Street : plombé par les technos, bancaires, pétrolières

(CercleFinance.com) - Wall Street n'a pas réussi à rééditer le spectaculaire sursaut de vendredi (le Dow Jones et le S&P500 parvenant à l'équilibre à une heure de la clôture): les pertes se sont creusées en seconde partie de séance, les 3 principaux indices clôturant près des 'plus bas du jour' et effaçant tous leurs gains depuis le 12 août (Nasdaq), le 10 août (S&P500) et le 7 août (Dow Jones).

Le 'Dow' a lâché -2,25% à 27.500, le S&P-500 -2,78%, à 3.332, le Nasdaq -4,11% à 10.847 points (la cassure des 11.000 apparaissant un élément technique très négatif).

Le Russel-2000 n'a cédé de son côté que -2%, la pire performance revient au Nasdaq-100 qui chute de -4,75%, dans le sillage de Tesla (-21%) qui affiche son plus lourd recul en 1 seule séance depuis son IPO (et -34% en 4 séances).

Avec Tesla, voici un saisissant exemple de l'inefficacité des 'stops' de protection sur un titre devenu par trop volatile et surévalué (d'où le refus de son intégration dans le S&P500), avec une ouverture en 'gap' baissier d'environ -15%.

Une catastrophe pour les spéculateurs en 'levier' sur le titre : avec un levier 6, ils ont perdu la totalité de leur mise dès l'ouverture s'ils avaient acheté 'à bon compte' (après 17% de baisse) vendredi.

En clôture, ils doivent de l'argent à leur broker s'ils n'ont pas coupé leur position avec un levier 5 (le plus classique).

Le Nasdaq a décroché dans le sillage de Tesla, naturellement, mais également de Moderna -13,2%, Applied Materials -8,7%, Apple -6,7%, Adobe -6,1%, Nvidia -5,6%, Qualcomm et Microsoft -5,4%, Salesforces -5,3%, Facebook -4,1%...

Un seul rescapé au sein du Nasdaq-100: Citrix avec +1,1%.

Le SaP500 a été plombé non seulement par les 'technos' mai aussi les bancaires (Bank of America -4%, JP-Morgan -3,5%, Wells Fargo -3,3%, Citigroup -2,8%).

L'un des secteurs les plus éprouvé fut celui des pétrolières avec un plongeon de -7,5% du baril de WTI sous 36,8$ sur le NYMEX: Apache -10,7% Diamondbak -10%, Occidental Petroleum -9%, Devon et Marathon -8,8%, Nal oilwell -6,2%, Range resources et Valero -4,8%...

Au sein du Dow Jones, Boeing a chuté de -5,8% : le groupe a enregistré 5 commande de B-737-Max mais a enregistré 17 annulations en août... et 445 depuis le début de l'année.

Les livraisons d'appareils des 8 premiers mois de l'année ont chuté de -68,5% (à 87 avions seulement)... mais cela s'arrange un peu au mois d'août avec seulement 1/3 de livraison en moins (mais c'est le mois le plus creux de l'année, difficile d'en tirer des conclusions).

General Motors a bondi de +7,9% suite à l'acquisition de 11% du capital du constructeur de camions électriques Nikola Corp (+41% à 50,05$), assorti d'un accord sur la fabrication du modèle phare de sa gamme d'utilitaires... un rude concurrent pour Tesla (qui développe également un projet de poids lourd), et doté d'un réseau d'entretien inégalable sur le sol US.