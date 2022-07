Wall Street: plombé par les prix producteurs et JPMorgan information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 16:50

(CercleFinance.com) - Wall Street s'affiche en lourd repli ce jeudi, le Dow Jones, le S&P500 et le Nasdaq Composite perdant de concert 1,8% environ, sur fond de nouveaux signaux inquiétants du côté de l'inflation américaine et d'une publication décevante de JPMorgan Chase.



Selon le Département du Travail, les prix à la production aux Etats-Unis ont en effet augmenté de 1,1% en juin par rapport au mois précédent, et de 0,3% hors alimentation, énergie et services commerciaux (+11,3% et +6,4% sur 12 mois respectivement).



Ces nouveaux chiffres viennent confirmer le maintien de fortes tensions inflationnistes, au lendemain de l'annonce d'une hausse accélérée des prix à la consommation qui a atteint 9,1% en rythme annuel, un nouveau plus haut en 40 ans.



'Cela a renforcé les attentes d'une hausse de taux par la Fed de 75 points de base, et peut-être même de 100 points de base en juillet', réagissait Liberum qui pointait la hausse de 60% du prix de l'essence comme principal moteur de la flambée de l'inflation.



Toujours sur le front des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté la semaine du 4 juillet aux États-Unis, s'établissant à 244.000 contre 235.000 (chiffre révisé) la semaine précédente, d'après le Département du Travail.



Autre actualité majeure du jour, JPMorgan Chase lâche près de 4% dans le sillage d'un bénéfice net en recul de 28% au titre du deuxième trimestre et de l'annonce d'une suspension par l'établissement financier de ses rachats d'actions.



Morgan Stanley ne cède toutefois que 1%, la banque d'affaires ayant pu revendiquer 'un solide trimestre' avec néanmoins un BPA en recul de 32%, dans un environnement de marché jugé 'plus volatil qu'auparavant' par sa direction.