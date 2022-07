Wall Street: plombé par les prix producteurs et JPMorgan information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 08:22

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé la séance de jeudi en repli sur le Dow Jones (-0,46%) et le S&P500 (-0,3%) alors que le Nasdaq est proche de l'équilibre sur fond de nouveaux signaux inquiétants du côté de l'inflation américaine et d'une publication décevante de JPMorgan Chase.



Selon le Département du Travail, les prix à la production aux Etats-Unis ont en effet augmenté de 1,1% en juin par rapport au mois précédent, et de 0,3% hors alimentation, énergie et services commerciaux (+11,3% et +6,4% sur 12 mois respectivement).



Ces nouveaux chiffres viennent confirmer le maintien de fortes tensions inflationnistes, au lendemain de l'annonce d'une hausse accélérée des prix à la consommation qui a atteint 9,1% en rythme annuel, un nouveau plus haut en 40 ans.



'Cela a renforcé les attentes d'une hausse de taux par la Fed de 75 points de base, et peut-être même de 100 points de base en juillet', réagissait Liberum qui pointait la hausse de 60% du prix de l'essence comme principal moteur de la flambée de l'inflation.



Toujours sur le front des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté la semaine du 4 juillet aux États-Unis, s'établissant à 244.000 contre 235.000 (chiffre révisé) la semaine précédente, d'après le Département du Travail.



Autre actualité majeure du jour, JPMorgan Chase lâche près de 3,4% dans le sillage d'un bénéfice net en recul de 28% au titre du deuxième trimestre et de l'annonce d'une suspension par l'établissement financier de ses rachats d'actions.



Morgan Stanley ne cède toutefois que 0,2%, la banque d'affaires ayant pu revendiquer 'un solide trimestre' avec néanmoins un BPA en recul de 32%, dans un environnement de marché jugé 'plus volatil qu'auparavant' par sa direction.