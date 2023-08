Wall Street: plombé par Fitch et les semiconducteurs information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 07:34

(CercleFinance.com) - La lourdeur s'est imposée à Wall Street, mais les jeux étaient faits question scores après deux heures de cotations.



L'accélération baissière de Wall Street en début de séance a été rapidement contenue et les replis en clôture se sont étagés à -0,98% sur le Dow Jones (à 35.282), -1,38% sur le S&P500 (à 4.513, les 4.500 sont préservés) et -2,17% sur le Nasdaq Composite (à 13.973, ce qui reste proche des 14.000, le plancher des 21 et 24 juillet).



Le Nasdaq-100 (-2,2% à 15.370) a été plombé par Broadcom -3%, Microchip -3,3%, Adobe -3,4%, ASML -3,6%, Micron -3,7%, Intel -4%, Zoom -4,2%, Nvidia -4,8%, Lucid -5%, Datadog -7,1%. Le secteur des semiconducteurs (indice SOXX) a affiché un lourd repli de -3,8%.



La dégradation de la dette US par Fitch Ratings, qui lui a retiré son 'AAA', n'a pas provoqué d'effet 'douche glacée' comme début 2011 quand Standard & Poors avait abaissé sa notation à 'AA+'.

Cela a en revanche indisposé le marché obligataire avec des rendement repassés au-dessus des 4% pour les T-Bonds à 10 ans (+5,5 points de base à 4,09%, après un zénith à 4,125%, mais sa pire clôture depuis le 5 novembre 2022).



La Fed va en effet tenter de mener à bien le plus grand programme d'émission de son histoire avec 1.800Mds$ (dont 1.000Mds$ entre juillet et septembre) d'ici fin 2023, alors que les recettes fiscales sont tombées à un plus bas depuis fin 2008 (il y eu entre temps plusieurs réformes fiscales très favorables aux ultra-riches).



Les investisseurs semblaient également perplexes face à l'enquête ADP qui a déjoué une nouvelle fois les pronostics avec une hausse plus forte que prévu des créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis : +324.000 en juillet, un chiffre largement supérieur aux attentes (de +170.000 à +180.000).

Les créations de postes sont restées robustes, tirées par les loisirs et l'hôtellerie, tandis que des pertes ont été enregistrées dans l'industrie, secteur plus sensible aux taux d'intérêt.