Wall Street: plombé par des craintes sur les banques information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 07:28

(CercleFinance.com) - Wall Street a cédé du terrain mardi sous l'effet du placement sous surveillance négative de plusieurs banques régionales américaines par Moody's. Le Dow Jones a ainsi reculé de plus de 0,4% à 35314 points et le Nasdaq Composite, de 0,8% à 13884 points.



Emboitant le pas de Fitch, qui avait dégradé sa note attribuée à la dette américaine la semaine dernière, Moody's a épinglé lundi soir la vulnérabilité de plusieurs banques de taille intermédiaire, comme BNY-Mellon ou US Bancorp.



L'agence de notation a mis en évidence les pressions que ces banques subissent en matière de financement, mais aussi des réserves de capital insuffisantes au point de vue réglementaire et le risque associé à leur exposition à l'immobilier commercial.



Autre source de préoccupation, les exportations de la Chine ont chuté pour le troisième mois consécutif en juillet, de 14,5% en glissement annuel (leur plus forte baisse depuis juillet 2020), tandis que ses importations se sont contractées de 12,4%.



'Ces données plus mauvaises que prévu soulignent que la deuxième économie mondiale est tirée vers le bas à la fois par la faiblesse de la demande mondiale et par un ralentissement intérieur', mettait en avant Deutsche Bank.



Toujours au chapitre économique, le Département du Commerce a fait part d'une réduction du déficit commercial des Etats-Unis à 65,5 milliards de dollars en juin, ainsi que d'une diminution des stocks des grossistes américains de 0,5% le même mois.



Les investisseurs ont aussi pris connaissance d'une nouvelle série de résultats trimestriels de sociétés, acclamant en particulier ceux d'Eli Lilly (+14,9%) qui a relevé à cette occasion ses prévisions pour l'exercice en cours.



Ils ont aussi vu positivement les résultats de Paramount Global (+1,6%) -accompagnés de l'annonce de la cession de sa maison d'édition Simon & Schuster-, mais réservé un accueil moins chaleureux à ceux d'UPS (-0,9%).