Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : plafonne près des sommets, Thanksgiving menacé? Cercle Finance • 12/11/2020 à 07:51









(CercleFinance.com) - Wall Street clôture assez nettement dans le vert (contrairement à la veille) mais les trois principaux indices plafonnent près des sommets ... et les célébrations de Thanksgiving sont menacées par des mesures sanitaires restreignant les rassemblements. Eric Rosengren (Fed de Boston) a répondu à une interview où il qualifie de 'prometteur' l'annonce par Pfizer d'un vaccin efficace à 90%... mais il précise que les six prochains mois risquent d'être 'heurtés', et ce délai de deux trimestres n'est pas mentionné au hasard. Car six mois, c'est le temps pour que le vaccin soit testé plus largement et approuvé par la FDA puis distribué à grande échelle... avec des impératifs techniques très particuliers puisque le vaccin doit être stocké puis transporté à -80° avant injection (et en espérant que le virus ne mute pas considérablement dans l'intervalle, rendant les premières doses conçues durant l'été inopérantes). Par ailleurs, un record de plus de 200.000 'cas' de contrôle positif à la Covid a été battu ce mercredi aux Etats-Unis : de nouvelles mesures sanitaires comprenant des restrictions et des mesures de couvre-feu se multiplient face à cette progression exponentielle de personnes potentiellement infectées. La 'CDC' (l'équivalent des autorités sanitaires aux Etats-Unis) recommande déjà de limiter le nombre de participants aux repas autour de la dinde et lors des célébrations de Thanksgiving pour la première fois de l'histoire des Etats-Unis. Mais ce qui est le plus important pour Wall Street, c'est que l'accès aux centres commerciaux ne soit pas restreint d'ici une semaine pour le 'black friday', c'est à dire le grand jour des soldes annuelles. Sans faire montre d'une véritable inquiétude à ce sujet, Wall Street ne parvient pas à s'affranchir des résistances du début de l'année ou du 2 septembre (record inscrit avant le surgissement d'une seconde vague). Le Dow Jones cale en séance sous les 29.500 (juste en dessous de son record absolu de clôture des 29.550 du 11/02) et termine en repli de -0,08%. Le S&P500 (+0,7% à 3.572) évolue en territoire record (seconde meilleure clôture de tous les temps) mais il ne parvient à en terminer au-delà des 3.580 (le plus haut du jour a été inscrit à 3.581, au point près le niveau de clôture du 2 septembre). Goldman Sachs anticipe un S&P500 à 4.300 à fin 2021 (soit +20% par rapport à ce 11 novembre), après une année 2020 à +10%. Le Nasdaq reprend +2% (et le Nasdaq-100 +2,3% grâce aux GAFAM) après deux séances de net repli. Le Russel-2000 reste en territoire record au-delà des 1.705 (ex-zénith du 16 janvier) et se maintient au plus haut à 1.737 (clôture inchangée). Le Nasdaq progresse dans le sillage de Microsoft avec +2,6%, Apple +3%, Amazon +3,4% (c'était le 'single day' en Chine avec des records absolus de ventes en ligne en 24H), JD.Com +3,5%, Microchip +3,8%, Xilinx et Cadence Design +3,8%, AMD +4,2%, KLA +4,4%, NewsCorp +4,6%, Paypal +4,9%, Nvidia +5,1%, Qualcomm +5,4%, Pinduoduo +8,8%, Zoom +9,9%... Facebook se contente de +1,5%. Les compagnies aériennes ont pesé sur la tendance au sein du S&P500, de même que les spécialistes de l'immobilier locatif... et Boeing avec -3,5%.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.