Wall Street : pire séance depuis fin juin

(CercleFinance.com) - Wall Street a connu sa pire séance depuis fin juin : le Dow Jones lâche 3,4% à 26.520 et le S&P-500, 3,5% à 3.271, effaçant tous ses gains depuis début août. Le Nasdaq chute de 3,7% et préserve à la dernière seconde les seuils des 11.000, à 11.005, et inscrit son plus bas depuis le 2 octobre, avec de grandes chances d'aller combler le 'gap' des 10.940, voire de retracer ses planchers de mi-septembre à 10.630.

Après avoir résisté lundi et mardi et maintenu le Nasdaq en lévitation, les GAFAM subissent à leur tour un début de 'sell off' avec Amazon à -3,8% (comme le Nasdaq), Alphabet ou Facebook qui chutent de -5,5 à -5,9%, Apple de -4,7%, Microsoft de -5%, sans oublier des vedettes à plus de 20% de gain annuel comme Tesla à -4,4%, Nvidia à -5,75%, Akamai à -8,7%.

Une sorte de 'tempête parfaite' se forme à l'horizon pour Wall Street : l'accord espéré sur un 'stimulus package' de 1.800 à 2.200Mds$ ne sera pas conclu avant le 3 novembre, et peut-être même pas avant fin janvier 2021. Car le résultat des élections du 3 novembre pourrait être contesté (plus aucune négociation entre les deux camps ne pourrait être envisagée, un doute planant sur qui est élu et qui ne l'est pas -donc qui est légitime pour négocier- au sein du Congrès).

Et bien sûr, une 3ème vague de pandémie menace de provoquer l'arrêt partiel de l'économie américaine, peu de temps après les élections car le nombre de cas progresse rapidement avec les traditionnelles épidémies automnales (grippe, gastro et autres... plus la Covid cette année).

L'imminence d'un reconfinement et d'un gros coup de frein à l'activité provoque une rechute de -5,8% du WTI à New York, sous les 37,3$, et la chute de -4,6% du compartiment des valeurs pétrolières, avec Halliburton -8,7%, Nal Oilwell et Devon -6,7% (et -68% respectivement en 2020), Apache -6,6% (-45% en trois mois), Valero -5,4% (-62% annuel), Conoco -4,9%, Occidental -4,5%.