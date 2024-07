Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: pire séance de l'année information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 07:33









(CercleFinance.com) - Wall Street dévisse et matérialise sa pire séance de l'année, avec des dégagements sur un large front. Les ventes affectent lourdement les 'magnificent 7' et les semiconducteurs qui ont servi de locomotives depuis fin octobre 2023.



Le S&P500 décroche de -2,3% à 5.427 (première baisse de cette ampleur depuis 500 séances) et le Nasdaq composite de -3,65% à 17.342... c'est la pire séance pour la 'tech' depuis mi-décembre 2022 (et le Russell-2000 n'est pas épargné avec -2,15%).



Le Nasdaq est plombé par le plongeon de -12,3% de Tesla... qui entraîne dans son sillage Lucid (-6,5%). L'indice SOXX des semiconducteurs dévisse de -5,3% dans le sillage de Broadcom (-7,5%), Nvidia (-6,8%), AMD (-6,1%), Applied Materials (-6%)...



Coté 'GAFAM', Meta plonge de -5,6%, Alphabet dont les trimestriels n'ont 'pas totalement convaincu', lâche -5% (il a légèrement dépassé les estimations, mais la perspective d'une intensification de ses dépenses d'investissement indispose Wall Street), Microsoft chute de -3,5%, Apple de -3%.



Plus surprenant encore, la soudaine vague de 'risk-off' ne provoque même pas de détente des taux US, c'est même le contraire avec +5 points de base à 4,285% sur le '10 ans'.



Sur le front des statistiques, l'indice américain des directeurs d'achat (PMI) composite est ressorti à 55 en juillet contre 54,8 en juin. Le PMI des services a progressé de 55,3 vers 56, mais le PMI manufacturier s'est contracté de 51,6 vers 49,5.



Par ailleurs, les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis se sont encore tassées de 0,6% au mois de juin après avoir plongé de 14,9% en mai, pour s'établir à 617.000 en données annualisées et corrigées des variations saisonnières.





