Wall Street: peu de signes de relâchement sur l'inflation information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 15:15

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en baisse mardi matin après la parution des derniers chiffres de l'inflation, plus forts qu'anticipé et qui confortent le scénario de nouvelles hausses de taux d'ici la fin de l'année.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais décrochent de 1,8% à 2,8%, signalant un net trou d'air à l'ouverture des échanges.



La hausse des prix à la consommation a légèrement fléchi en août, du fait du repli marqué des prix de l'essence, mais son ralentissement n'a pas été aussi spectaculaire que prévu.



En rythme annuel, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 8,3% le mois dernier, après +8,5% en juillet, selon les chiffres du Département du Travail.



Les économistes espéraient toutefois une progression plus limitée, de l'ordre de 8,1%.



D'un mois sur l'autre, les prix à la consommation hors éléments volatils que sont l'énergie et l'inflation ont même accéléré leur progression en août, à +0,6% contre +0,3% en juillet, signe supplémentaire que les pressions inflationnistes ont du mal à refluer.



Ces tensions inflationnistes, qui font craindre une accélération de la hausse des taux par la Fed, surviennent alors que l'institution doit réunir son comité de politique monétaire la semaine prochaine.



'Les chiffres du mois d'août confirment l'avertissement récemment lancé par les patrons de la Fed, qui considèrent qu'il ne faut pas célébrer trop tôt la victoire sur l'inflation élevée', estiment les économistes de Commerzbank.



'La Fed doit continuer à appuyer sur la pédale de frein, même au prix d'une éventuelle récession', ajoute la banque allemande.



La probabilité d'une hausse de 75 points de base est désormais évaluée à 82% par les traders, tandis que celle d'un relèvement d'un point de pourcentage est estimée à 18%, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



En revanche, plus aucun participant n'anticipe aujourd'hui une hausse de taux qui serait limitée à seulement 50 points de base.



Suite à la parution des chiffres de l'inflation, le dollar est repassé en territoire positif face à l'euro, pour se rapprocher de nouveau du seuil de parité face à la devise européenne.



Parallèlement, les rendements des emprunts d'Etat américains ont accentué leur avance en renouant avec un pic de presque trois mois, à 3,41%, pour les Treasuries à 10 ans.



Au moment de l'ouverture de New York, les Bourses européennes, qui s'inscrivaient en hausse ce matin, évoluaient dans le rouge avec un Euro STOXX en repli de 0,4% et un DAX allemand en baisse de 0,2%.