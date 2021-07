Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : peu de réaction aux indicateurs du jour Cercle Finance • 01/07/2021 à 17:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans grande tendance jeudi matin, les investisseurs accueilli avec une certaine modération la série de statistiques publiées en début de journée. En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 34.592,9 points, tandis que le Nasdaq recule de 0,2% à 14.481,2 points. L'annonce d'un léger ralentissement de la croissance du secteur manufacturier américain en juin a peu fait varier les indices new-yorkais. L'indice ISM de l'industrie manufacturière a reculé à 60,6 le mois dernier, contre 61,2 en mai, alors que le consensus des économistes l'attendait à 61. Pour une fois, l'ISM manufacturier américain confirme exactement la tendance du PMI d'IHS Markit, qui s'est maintenu à 62,1 en juin en données définitives, révisé en baisse par rapport à l'estimation flash de 62,6. Ce que les investisseurs retiennent surtout, c'est la nouvelle hausse de la composante des 'prix payés' de l'indice ISM, qui inscrit un record à 92,1. La réaction du marché obligataire se traduit cependant par de l'indifférence, avec un taux à 10 ans qui se replie à 1,476%. Auparavant, les chiffres du chômage hebdomadaires avaient déjà été publiés dans l'indifférence quasi-générale. Les inscriptions aux allocations ont pourtant diminué de près de 50.000 la semaine du 21 juin aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 364.000 contre 415.000 la semaine précédente.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.