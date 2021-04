Wall Street : peu de mouvements d'ici au communiqué de la Fed

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait céder un peu de terrain mercredi à quelques heures des annonces très attendues de la Réserve fédérale, qui devrait opter pour le maintien de son approche accommodante.

Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais perdent autour de 0,2%, annonçant un début de séance prudent.

Le communiqué de la Fed devrait se solder, en début d'après-midi, par un parfait 'statu quo' de sa politique monétaire en dépit des indicateurs économiques meilleurs que prévu parus aux Etats-Unis ces dernières semaines.

Malgré un redressement économique de plus en plus convaincant, économistes et analystes s'attendent à ce que la Fed patiente jusqu'à la fin d'année avant de réévaluer ses rachats d'actifs.

Les investisseurs n'en demeureront pas moins attentifs au discours que tiendra aujourd'hui Jerome Powell, le président de l'institution.

Tous les intervenants de marché attendent le communiqué de la Fed et les observateurs ne prévoient pas beaucoup de mouvements d'ici-là.

Les opérateurs devraient également rester en mode attentiste avant la publication des résultats d'Apple, première capitalisation mondiale, ce soir après la clôture des marchés.

Publiés hier soir, les comptes trimestriels d'Alphabet ont été bien accueillis, avec un bénéfice par titre qui a bondi à 26,3 dollars contre 15,8 dollars anticipés.

La publication de Microsoft s'avère, elle, plus décevante, le bénéfice par titre de 19,5 dollars par titre - meilleur que prévu - étant compensé par un chiffre d'affaires inférieur aux attentes.

La journée sera également marquée par le premier discours de politique générale prononcé par Joe Biden devant le Congrès, coïncidant avec la date symbolique de ses 100 jours de mandat.

Le président américain devrait dévoiler à l'occasion un nouveau plan de soutien de l'ordre de 1.800 milliards de dollars censé faire la part belle à la santé et à l'éducation, et financé à partir d'impôts sur les américains les plus riches.