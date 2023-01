Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: peu de mouvement en vue sur les actions information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 15:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue en légère hausse mercredi à l'entame d'une séance animée par une série d'indicateurs économiques, dont une mesure de la consommation pire que prévu mais des chiffres de l'inflation plutôt rassurants.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,6%, laissant entrevoir une ouverture en petite progression.



Hier, Wall Street avait été plombée par la chute du titre Goldman Sachs suite à une publication de quatrième trimestre décevante ayant poussé les investisseurs à prendre quelques bénéfices.



Les indicateurs économiques divergents publiés en début de matinée semblent inciter les intervenants de marché à une certaine prudence, alors que la saison des résultats doit s'intensifier dans les jours qui viennent.



Les ventes de détail ont diminué davantage que prévu en décembre, se tassant de 1,1% après un recul de 1% le mois précédent, selon le Département du Commerce.



Côté inflation, les prix à la production se sont tassés de 0,5% en décembre par rapport au mois précédent, confirmant la tendance au ralentissement des tensions inflationnistes.



Ces éléments alimentent naturellement le débat en cours sur l'opportunité d'une pause dans le cycle de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, face à une inflation qui décélère et une croissance qui s'essouffle.



En réaction à ces indicateurs, le dollar a creusé ses pertes contre l'euro, à près de 1,0860 face à la monnaie unique.



Dans ce contexte jugé défavorable à une poursuite de la remontée des taux, les rendements des emprunts d'Etat américains accentuent eux aussi leur repli, le 10 ans retombant à près de 3,44%.



D'ici quelques instants, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de la production industrielle, puis de deux des stocks des entreprises, qui paraîtront peu après l'ouverture.





