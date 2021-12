Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : peu de conviction pour démarrer la semaine information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 15:06









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans véritable tendance lundi matin, les investisseurs restant enclins à la prudence après les dégagements conséquents de la semaine passée. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones progresse de 0,6% tandis que celui sur le Nasdaq cède plus de 0,1%, annonçant un début de séance en ordre dispersé. Après les mouvements de dents de scie des dernières séances, la volatilité devrait rester à l'ordre du jour cette semaine en raison des incertitudes qui continuent d'entourer la dangerosité du nouveau variant Omicron. Les indicateurs publiés la semaine dernière ont par ailleurs dressé un tableau plutôt flatteur de l'économie américaine, ce qui complique les prévisions sur le calendrier du durcissement de la politique monétaire de la Fed. Conséquence, Wall Street a signé une nouvelle semaine difficile la semaine passée, avec notamment un repli hebdomadaire de l'ordre de 2,6% pour le Nasdaq. Bon nombre de stratèges recommandent pourtant aux investisseurs ne pas multiplier les ordres vendeurs, rappelant que cela s'avère souvent dommageable pour leurs portefeuilles à long terme. 'Notre scénario central se base sur un effet négatif de court terme lié à Omicron, mais qui n'est pas susceptible de remettre en cause le rally', indique Mark Haefele, le responsable des investissements chez la branche de gestion de fortune d'UBS. Les deux semaines agitées que Wall Street a connues pourraient peut-être préparer le terrain au fameux 'rally de fin d'année', en offrant aux investisseurs des valorisations plus attrayantes. Les analystes rappellent que le mois de décembre s'avère positif trois fois sur quatre, avec des gains mensuels de l'ordre de 1,5% en moyenne. Wall Street pourrait également se remettre en selle avec les chiffres de l'inflation, qui seront publiés vendredi. D'après les économistes, le taux d'inflation pourrait sans doute monter au voisinage de 7% sur un an, la récente baisse du prix du pétrole n'étant pas encore visible dans la statistique. Des chiffres inférieurs aux attentes devraient être bien accueillies par le marché en apaisant les anticipations de resserrement monétaire.

