Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : peu de changement pour terminer l'année Cercle Finance • 31/12/2019 à 13:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grande tendance mardi matin, victime de quelques prises de bénéfice au terme d'un exercice boursier particulièrement faste pour les marchés. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent tous de moins de 0,1%, annonçant une ouverture sur une note de faiblesse. L'année 2019 devrait malgré tout voir l'indice Dow Jones engranger un gain de l'ordre de 22%, dû à l'optimisme entourant les questions monétaires et commerciales. Le Nasdaq - à forte pondération technologique - affiche pour sa part une hausse de près de 35%, sa meilleure performance annuelle depuis 2013. Après avoir enchaîné records sur records cet automne, le marché semble toutefois vouloir marquer une pause depuis quelques jours. Wall Street a succombé hier à une petite vague de prises de profits, un recul jugé logique en regard des 11 records absolus quasi-consécutifs alignés depuis la mi-décembre. Du fait du repli de lundi, le S&P 500 semble avoir perdu ses chances d'égaler son record de gains annuel de 1997 (+29,7%): depuis le 1er janvier, l'indice ne gagne plus que 28,6%. Ce mouvement de consolidation peut cependant apparaître contre-intuitif compte-tenu de la signature imminente d'un accord de 'phase 1', avec l'officialisation hier de la venue de Liu He, le numéro trois chinois en charge du commerce, les 4 et 5 janvier à Washington. Pour certains analystes, le feuilleton sino-américain, et sa probable issue favorable, laisse penser que la performance des marchés américains pourrait rester flatteuse en 2020. 'Sauf issue catastrophique des discussions commerciales de la 'phase 1' entre les États-Unis et la Chine, nous prévoyons des performances légèrement positives pour les actions', assure Alexander Roose, responsable des actions internationales chez DPAM. Si la séance sera marquée par la publication de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, les volumes d'échanges devraient rester très faibles aujourd'hui. Les marchés financiers américains seront ouverts toute la journée aujourd'hui, mais resteront fermés mercredi pour le Nouvel An.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.