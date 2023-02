Wall Street: peu de changement pour finir un mois chahuté information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 15:20

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains s'apprêtent à clore un mois de février chahuté sans trop de changement mardi en l'absence de nouveaux catalyseurs permettant de prolonger le rebond de la veille.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance atone, voire en très légère hausse.



Après son entame d'année tonitruante, Wall Street ne semble plus savoir où aller depuis une semaine, un flottement qui a poussé l'indice S&P 500 à s'éloigner progressivement de la barre des 4000 points.



Pour l'instant, le mois de février se solde par une baisse de 2,3% pour le S&P, de 3,5% pour le Dow Jones et l'ordre de 1% pour le Nasdaq.



Il faut dire que les nouvelles économiques ont été mitigées: les données récentes ont été suffisamment solides pour apaiser les craintes d'une récession, mais les chiffres de l'inflation ont dépassé les attentes.



Ce cocktail signifie que la Réserve fédérale n'a d'autre choix que de poursuivre sa politique monétaire restrictive, peut-être en optant de nouveau pour des hausses de taux de 50 points de base, une option à laquelle elle n'avait plus eu recours depuis la fin 2022.



Les investisseurs ont dû revoir leurs anticipations à la hausse, si bien qu'ils anticipent désormais au moins trois nouveaux relèvements à l'issue des trois prochaines réunions de la Fed.



Les acteurs de marché sauront cette semaine si la hausse du début d'année a marqué le début d'une véritable embellie ou si la faiblesse des dernières semaines risque d'emmener les indices vers une consolidation pure et simple.



Petite lueur d'espoir, les valeurs cycliques ont opéré un retour en grâce hier, au détriment de la santé, des services aux collectivités et de la consommation de base.



Les secteurs de la consommation non-essentielle, de l'industrie et de la technologie ont ainsi soutenu le Dow et le Nasdaq, qui reprenaient respectivement 0,2% et 0,6% au coup de cloche final.



L'optimisme des investisseurs pourrait néanmoins faire long feu, comme l'illustre le nouvel épisode de tension qui secoue le marché obligataire, qui se traduit par une remontée des rendements.



Le rendement des Treasuries à dix ans revient ainsi en direction de 3,94%, tandis que le dollar cède du terrain à 1,0630 contre l'euro, loin du seuil de 1,05 établi la semaine passée.