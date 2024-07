Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: peu de changement, mais des records à la marge information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 17:52









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en légère hausse lundi, dans un contexte d'attentisme avant de nouvelles données sur l'inflation et le coup d'envoi de la saison des résultats, ce qui ne l'empêche pas d'inscrire de nouveaux records à la marge.



En fin de matinée, le Dow Jones grignote 0,1% à 39.427,1 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,3% à 18.414,2 points, après avoir établi un nouveau plus haut absolu à 18.415,3 points.



Les marchés d'actions américains sortent d'une phase positive qui a vu le Nasdaq signer dix semaines de progression sur 11, essentiellement à la faveur de l'engouement non démenti pour les valeurs liées à l'IA.



Le fabricant de processeurs Nvidia gagne plus de 2%, profitant d'un relèvement d'objectif de cours d'UBS, qui se et la vigueur des 'Sept Magnifiques'.



La progression s'explique aussi par une toile de fond plutôt favorable sur le plan économique.



La publication, vendredi, de chiffres de l'emploi sans surprise a renforcé le scénario d'une baisse de taux en septembre, désormais envisagé à 69% par les traders.



Mais les investisseurs semblent afficher un optimisme plus prudent dorénavant, notamment en raison de la montée du risque politique et de la tenue d'une élection présidentielle très disputée du mois de novembre.



Demain, l'audition de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, par le Congrès, pourrait venir confirmer la perspective d'une baisse des taux après l'été, au cas où l'inflation continuerait d'évoluer dans le bon sens.



Jeudi seront publiés les derniers chiffres des prix à la consommation à paraître avant la prochaine réunion stratégique de la Fed, prévue le 31 juillet, qui devraient justement confirmer la récente tendance au ralentissement de l'inflation.



Relativement calme sur le front des statistiques, la semaine sera surtout marquée par le démarrage de la saison des résultats trimestriels, avec en particulier ceux de grandes banques américaines comme JPMorgan Chase et Citigroup vendredi.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries américains à dix ans remonte au-delà de 4,29%, tandis que les cours pétroliers consolident après avoir enchaîné quatre séances consécutives de hausse, avec un baril de brut léger américain WTI en repli de 0,8% à 82,5 dollars.





