Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : peu de changement en vue après l'emploi information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note hésitante vendredi suite au chiffre très décevant des créations d'emplois publié une heure avant la cloche. A une vingtaine de minutes de l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones se replie de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 avance de 0,2%, annonçant un début de séance incertain. L'économie américaine n'a créé que 194.000 postes non-agricoles en septembre d'après le rapport mensuel du Département du Travail, soit moitié moins qu'attendu. Ce chiffre pourrait néanmoins être le reflet de facteurs exceptionnels, météorologiques notamment, liés au passage de l'ouragan Ida qui a mis une bonne partie de l'activité du pays à l'arrêt le mois dernier. Dans le détail, il apparaît que le secteur privé a réalisé 317.00 embauches le mois dernier, l'éducation publique ayant de son côté détruit de nombreux postes. Les investisseurs estiment par ailleurs que cette contre-performance pourrait convaincre la Réserve fédérale de ne pas ralentir trop vite le rythme de réduction de ses achats d'actifs ('tapering'). Si les chiffres de l'emploi dévoilés ce matin montrent un ralentissement des créations de postes, ils font aussi apparaître une baisse spectaculaire du taux de chômage, passé de 5,2% en août à 4,8% en septembre. En résumé, ce rapport sur l'emploi apparaît peu susceptible d'influencer de faire bouger les marchés car il constitue un 'mix' de signaux à la fois forts et faibles. Les marchés de taux ne paraissent pas beaucoup plus inspirés par ces chiffres puisque le rendement de l'emprunt américain à 10 ans remonte à 1,58% après avoir amorcé un repli initial.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.