Wall Street: peu de changement après le choc du PIB information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 15:22

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en léger repli jeudi matin après la publication des chiffres préliminaires du PIB américain de deuxième trimestre, pourtant ressortis très en-dessous des attentes.



A environ 30 minutes du coup d'envoi des échanges, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,1% et 0,4%, signalant un début de séance plutôt prudent.



Le Département du Commerce a annoncé une heure avant l'ouverture de Wall Street que le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis s'était de nouveau contracté sur la période juillet-septembre, de 0,9%, alors que le marché tablait sur une croissance de 0,5%.



Cette configuration correspond, d'un strict point de vue technique, au scénario d'une récession, qui se définit par deux trimestres consécutifs de contraction de l'activité.



'Cela ne signifie pas pour autant que l'économie américaine est déjà en récession', tempèrent ce matin les analystes de Commerzbank, qui rappellent que d'autres indicateurs, parmi lesquels l'emploi, ont récemment montré des signes de vigueur.



La banque allemande estime toutefois qu'il sera difficile, pour la première économie mondiale, d'échapper à la menace récessionniste.



'En raison de l'effet des hausses de taux d'intérêt déjà intervenues et prévisibles (la Fed se concentre actuellement sur la lutte contre l'inflation), l'économie américaine ne pourra probablement pas éviter une récession début 2023', prévient la banque allemande.



Les contrats à terme ont dans un premier temps accentué leur repli suite à la publication de ces chiffres, avant de revenir autour de l'équilibre, dans l'espoir d'un assouplissement du cycle de resserrement monétaire de la Fed.



Les investisseurs - qui connaissent l'impact sévère d'une récession sur les valorisations boursières - s'en vont chercher refuge auprès du dollar et d'autres valeurs jugées peu risquées comme l'or et les obligations souveraines.



Le rendement des Treasuries à 10 ans reflue ainsi en direction des 2,73%, tandis que le métal jaune gagne autour de 1,5% à 1.745,4 dollars.



Outre ces données économiques, les investisseurs doivent digérer une pléthore de résultats d'entreprises, dont ceux des géants pharmaceutiques Merck et Pfizer, tombés avant l'ouverture.



Meta Platforms, le propriétaire de Facebook, est attendu en baisse de plus de 4% après avoir annoncé hier soir un repli de son chiffre d'affaires trimestriel d'une année sur l'autre, une première dans son histoire, et fait état de perspectives inférieures aux attentes du marché.



Ce soir, ce sont Apple et Amazon, deux autres géants technologiques, qui se plieront à l'exercice.