Wall Street: peu de changement à la veille de l'emploi information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 15:26









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir peu changée jeudi matin, partagée entre volonté de prolonger le rebond estival et nécessité de rester prudent à la veille de la publication des chiffres de l'emploi.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais évoluent non loin de leur point d'équilibre, témoignant des hésitations des investisseurs.



Les statistiques mensuelles du marché du travail, qui paraîtront demain, sont d'autant plus attendues que celles du mois précédent, supérieures aux attentes, avaient renforcé la perspective d'une hausse de taux de la Fed.



Le marché du travail reste l'un des derniers grands piliers de l'économie américaine, avec des créations d'emplois toujours solides et un taux de chômage qui reste à un niveau très faible.



La robustesse du marché du travail, qui opère au plein emploi, permet à son tour de soutenir les salaires et la consommation des ménages.



Alors que le PIB des Etats-Unis s'est contracté sur les deux premiers trimestres de l'année, l'économie américaine a ainsi créé un nombre étonnant de 2,7 millions d'emplois au cours de cette période.



Les investisseurs espèrent que ces signes de bonne santé économique se confirmeront demain, ce qui viendrait s'ajouter aux présentations de résultats des sociétés positives des dernières semaines.



En guise de préambule aux chiffres qui seront dévoilés demain par le Département du Travail, les acteurs de marché ont décortiqué ce matin les derniers chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage.



Celles-ci sont reparties à la hausse lors de la semaine du 25 juillet, pour s'établir à 260.000 contre 254.000 la semaine d'avant, selon les chiffres du Département du Travail.



Le déficit commercial a quant à lui reculé à 79,6 milliards de dollars au mois de juin, par rapport à 84,9 milliards le mois précédent, selon le Département du Commerce.





