Wall Street: peu d'initiatives avant une pluie de résultats information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 17:55

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé lundi, les investisseurs semblant hésiter à prendre des positions trop franches avant le déluge de résultats de sociétés prévu cette semaine.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones avance de presque 1% à 31.379,2 points, mais le Nasdaq est quasiment à l'arrêt, stable à 10.863,7 points.



Près d'un tiers des entreprises du S&P 500 doivent présenter leurs résultats de troisième trimestre cette semaine, parmi lesquelles plusieurs poids lourds technologiques de la trempe d'Alphabet, Apple, Amazon, Meta et Microsoft.



De bonnes surprises pourraient permettre aux marchés américains de poursuivre la dynamique favorable amorcée la semaine passée, qui leur avait permis de reprendre 5%.



'On avait bien monté vendredi grâce à des rumeurs évoquant la possibilité que la Fed tempère ses hausses de taux à l'occasion de sa réunion du mois de décembre', rappelle un trader.



Jusqu'à présent, la saison des résultats a réservé de bonnes surprises en termes de bénéfices, puisque 72% es entreprises ayant dévoilé leurs comptes ont fait mieux que prévu.



Signe de la prudence des investisseurs, ce sont les indices S&P de la santé (+1,8%) et de la consommation de base (+1,2%) - plutôt défensifs - qui signent les plus fortes hausses sectorielles du jour.



Côté macroéconomie, la contraction du secteur privé américain s'est de nouveau accentuée en octobre, au vu de l'indice PMI composite rendu public dans la matinée par S&P Global.



Celui-ci s'est établi à 47,3 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 49,5 en septembre et à 44,6 en août, toujours en-dessous du seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité.



Parmi les reculs les plus marquants sur le Nasdaq, Meta Platforms lâche 0,2% alors que Bank of America est passé de 'achat' à 'neutre' sur la valeur avec un objectif de cours ramené de 196 à 150 dollars.



Autre baisse notable, Spotify perd 2,4% suite à deux notes d'analystes défavorables qui donnent aux investisseurs de nouvelles raisons de se désengager de la valeur avant la publication de résultats prévue demain.



Après des débuts laborieux, le titre Apple se redresse de 0,6% à trois jours de l'annonce très attendue des résultats trimestriels du géant technologique.