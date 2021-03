Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : peu d'initiatives à la veille de la Fed Cercle Finance • 16/03/2021 à 14:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grande tendance mardi matin, les investisseurs préférant éviter de prendre trop de risques à la veille des annonces de politique monétaire de la Fed. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le Dow Jones recule de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq progresse d'environ 0,6%. La Fed convoque son comité de politique monétaire à partir d'aujourd'hui pour une réunion de deux jours qui devrait conduire la banque centrale à maintenir son approche accommodante demain. Son président, Jerome Powell, devrait notamment rappeler que les objectifs de l'institution sont encore loin d'être atteints, notamment en ce qui concerne l'emploi. En attendant, ce début de journée a été animé par la publication de ventes de détail ressorties en baisse de 3% aux Etats-Unis en février, après un bond de 7,6% en janvier dû à la distribution des chèques estampillées 'Trésor'. Ces chiffres un peu plus mauvais que prévu font reculer les rendements des emprunts d'Etat, avec un taux de l'emprunt de référence à 10 ans qui revient autour de 1,60%. Toujours du coté des indicateurs, les investisseurs prendront connaissance, d'ici quelques instants, des chiffres de la production industrielle. Les analystes s'attendent à ce que la statistique soit affectée par les perturbations météorologiques qui ont paralysé certaines branches de l'industrie le mois dernier, à commencer par la production pétrolière.

