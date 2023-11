Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: peu d'entrain, mais la hausse se prolonge information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 17:24









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en légère hausse lundi, dans un marché sans entrain faute d'éléments moteurs mais qui poursuit sa dynamique favorable de la semaine passée.



En fin de matinée, le Dow Jones grignote 0,1% à 34.111,9 points, tandis que le Nasdaq Composite grappille 0,4% à 13.532,5 points.



Portés par l'attitude plus patiente de la Fed, les grands indices new-yorkais avaient grimpé de 5,1% à 6,7% la semaine passée et signé leur meilleure performance hebdomadaire depuis le début de l'année.



Après ces scores fleuves, les bonnes nouvelles semblent désormais bien intégrées dans les cours et les investisseurs peinent à trouver des raisons pour aller plus haut en l'absence d'indicateurs économiques ou de résultats de premier plan.



Si la saison des résultats touche désormais à sa fin aux Etats-Unis, les actions pourraient conserver un soutien lié aux publications meilleures que prévu.



Quelques retardataires tels que Disney et Uber ont prévu de présenter leurs comptes trimestriels cette semaine.



Selon des données publiées par FactSet, 82% des sociétés du S&P 500 ayant jusqu'ici publié leurs comptes trimestriels ont fait mieux que prévu, contre une moyenne de 74% à dix ans ans.



Du côté des indicateurs, les rares publications prévues cette semaine concerneront la balance commerciale, les stocks de grossistes et les inscriptions hebdomadaires au chômage



Dans l'immédiat, les cours du pétrole se redressent après leur lourd repli des dernières semaines, le contrat décembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprenant 1,3% au-delà de 81,5 dollars le baril.



Du côté des valeurs, Paramount Global décroche de plus de 7% après une dégradation à 'sous-performance' de BofA, qui estime que le titre présente peu d'intérêt en l'absence de cessions d'actifs.





