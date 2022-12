Wall Street: pétrole et résultats ravivent l'appétit information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 15:18

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait prolonger son rebond mercredi matin, stimulée par de solides résultats d'entreprises et par la reprise des cours pétroliers, qui raniment l'appétit des investisseurs pour le risque.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais progressent de 0,5% à 1%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Wall Street a connu jusqu'ici une fin d'année relativement terne, avec un indice S&P 500 qui affiche pour l'instant un repli de plus de 6% depuis le début du mois de décembre.



La reprise des marchés survenue cet automne a été pour l'essentiel annihilée par la posture restrictive adoptée la semaine dernière par la Réserve fédérale.



Mais les investisseurs voient le pétrole rebondir depuis une dizaine de jours et certains observateurs commencent à interpréter ce signal comme un drapeau vert évoquant un retour au risque.



Sur le NYMEX, les cours du pétrole poursuivent leur progression en attendant la parution, dans le courant de la matinée, des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis.



Dans le sillage du redressement du baril de WTI, qui bondit de 2,2% à près de 78 dollars, les valeurs de l'énergie devraient encore figurer aux avant-postes du marché, Chevron et ExxonMobil en tête.



Au-delà du secteur de l'énergie, l'optimisme ambiant est conforté par les bons résultats de Nike et FedEx.



Le fournisseur d'articles de sport et le groupe de logistique ont tous deux fait part de publications trimestrielles jugées satisfaisantes, leurs actions étant attendues en hausses de respectivement 12% et 6%.



Les marchés américains restent par ailleurs à l'affût d'indications sur les prochaines décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, ce qui les conduira à suivre avec attention les chiffres des ventes de logements anciens, attendues dans la matinée.



Sur le front obligataire, les rendements des emprunts d'Etat américains se replient après avoir grimpé la veille sur des anticipations de resserrement monétaire au Japon.



Le rendement des Treasuries à 10 ans se détend actuellement vers 3,64%.



Sur le marché des changes, le dollar cède du terrain face à l'euro, non loin de 1,0615, ce qui renforce l'attractivité du pétrole dont les prix sont libellés dans le billet vert.