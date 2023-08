Wall Street: petits gains, août se solde par des pertes information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 17:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en hausse jeudi pour la dernière séance d'août, toujours soutenue par la poursuite de l'accalmie sur le marché obligataire après des chiffres de l'inflation sans surprise.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 35.002,1 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,5% à 14.091,2 points.



Les intervenants de marché ont été rassurés ce matin par des données sur l'inflation parfaitement conformes aux attentes, bien qu'en légère accélération.



L'indice des prix 'PCE', la mesure d'inflation préférée de la Fed, s'est ainsi établi à 3,3% en rythme annuel en juillet, par rapport à 3% le mois précédent.



En excluant les produits alimentaires et l'énergie, l'indice PCE 'core' est remonté de 4,1% à 4,2% d'un mois sur l'autre.



Les investisseurs se disent que ces chiffres en ligne avec les attentes pourraient un peu atténuer la pression sur les épaules de la Réserve fédérale, dont la prochaine réunion aura lieu les 19 et 20 septembre.



Cette perspective encourageante contribue au reflux des rendements obligataires de poursuivre (le papier à dix ans revient à 4,09%) et permet aux indices new-yorkais d'aligner une cinquième séance de hausse.



Sur l'ensemble du mois d'août, les grands indices de Wall Street se dirigent toutefois vers des pertes sensibles: le Dow Jones accuse un repli mensuel de 1,6% et le Nasdaq cède 1,8%.



Le sentiment favorable provoqué jusqu'ici par la bonne résistance de l'économie américaine est plus que contrebalancé par la nécessité de maintenir des taux élevés pendant plus longtemps.



'Il ne fait aucun doute que toute l'attention de la Fed est concentrée sur la nécessité de faire refluer l'inflation et qu'elle est prête à sacrifier la croissance pour atteindre son objectif', souligne Scott Wren, le stratège de Wells Fargo.



Sur le front des valeurs, Salesforce prend pas loin de 4% après la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu faisant notamment apparaître une bonne tenue de ses marges.



Amazon gagne plus de 2% après la signature d'un partenariat avec Shopify qui va lui permettre d'intégrer son bouton 'Acheter avec Prime' sur les boutiques en ligne créés à partie de la plateforme commerciale digitale.