Wall Street: petite pause dans le rally d'automne information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 17:10

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé lundi, alors que le 'rally' amorcé au début de l'automne et qui a propulsé les indices à la hausse la semaine passée semble quelque peu s'essouffler.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones gagne 0,1% à 33.783,3 points, mais le Nasdaq Composite recule de son côté de 0,6% à 11.253,2 points.



Wall Street avait tenté en début de séance de poursuivre son mouvement haussier des jours passés sur fond d'optimisme concernant le déconfinement progressif en Chine et le récent ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis.



Les économistes de Goldman Sachs ont ainsi annoncé ce week-end qu'ils s'attendaient à ce que l'inflation décélère de manière 'significative' en 2023, sous l'effet de la normalisation des canaux d'approvisionnement, du reflux du coût du logement et de la modération des salaires.



La banque d'affaires new-yorkaise prévoit ainsi une inflation de base ('core') - c'est-à-dire hors éléments volatils que sont l'alimentation et l'énergie - de 2,9% en rythme annuel à la fin 2023, contre +5,1% actuellement.



Porté par les anticipations d'un ralentissement de l'inflation, le Dow Jones est ainsi monté un temps jusqu'à 33.870,3 (+0,4%), ce qui limite son repli annuel à quelque 7%.



Les investisseurs semblent néanmoins tentés par quelques prises de bénéfices à la suite du 'rally' de la semaine passée, qui avait amené les indices à signer quelques uns de leurs meilleurs scores depuis 2020.



Les marchés américains ont très bien performé la semaine dernière, le Dow Jones ayant engrangé en cinq jours un gain de 4,2%, tandis que le Nasdaq Composite grimpait de plus de 8%.



Au niveau sectoriel, les principales hausses sont affichées par les valeurs des matériaux de base de l'énergie et de la santé, tandis que la consommation et l'immobilier restent à la traîne.



Côté valeurs, Hasbro décroche de 8% alors que BofA a dégradé sa recommandation sur le titre de 'achat' à 'sous-performance' avec un objectif de cours réduit de 73 à 42 dollars.



Tyson Foods se replie de 0,2% suite à la publication au titre de son dernier trimestre 2021-22 (clos le 1er octobre) d'un BPA ajusté de 1,63 dollar et d'un bénéfice d'exploitation ajusté de 823 millions de dollars, en baisse dans les deux cas de 29% en comparaison annuelle.



Amazon cède près de 2% après avoir annoncé que ses offres promotionnelles de 'Black Friday' s'étaleraient cette année sur 48 heures, avec des premières offres disponibles dès la journée de Thanksgiving.