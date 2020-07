Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : petite pause après un deuxième trimestre faste Cercle Finance • 01/07/2020 à 15:02









(CercleFinance.com) - Les places boursières américaines devraient ouvrir sur une note baissière mercredi matin, après avoir bouclé la veille un deuxième trimestre euphorique. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains abandonnent entre 0,3% et 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge. Le deuxième trimestre a été particulièrement faste pour Wall Street en raison des mesures de soutien adoptées par la Réserve fédérale et l'espoir d'une reprise rapide de l'activité économique. Les marchés d'actions américains semblent désormais sortis de la crise sanitaire, avec un S&P 500 qui a bondi de 20% sur le trimestre écoulé, ce qui en fait le meilleur trimestre de l'indice depuis 1998. Les investisseurs vont maintenant tourner leur attention vers les indicateurs, avec l'espoir qu'ils confirment le scénario d'une reprise en 'V' - ou tout au moins en 'U' - de l'économie. Les intervenants s'intéresseront tout particulièrement à l'indice ISM manufacturier qui sera dévoilé en début de matinée et qui permettra de renseigner sur la santé du secteur de l'industrie manufacturière aux Etats-Unis. A en croire le cabinet de services aux entreprises ADP, le secteur privé américain a généré 2.369.000 emplois le mois dernier, un nombre inférieur à la prévision moyenne des économistes qui s'établissait à un gain de l'ordre de 3.000.000. Cette publication constitue une déception car elle témoigne d'un ralentissement par rapport aux 3.065.000 créations de postes enregistrées en mai. Les prises de positions pourraient toutefois demeurer limitées jusqu'à la publication, dans l'après-midi, du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Les 'minutes' de la Fed devraient confirmer l'approche bienveillante développée la veille devant le Sénat par son président Jerome Powell, qui a assuré que la banque centrale soutiendrait autant et aussi longtemps que nécessaire l'économie américaine, jusqu'à que la croissance soit revenue à ses niveaux d'avant la crise.

