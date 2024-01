Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: petite pause après trois séances de baisse information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait tenter d'enrayer sa dynamique baissière jeudi après trois séances consécutives de repli pour le Dow Jones, liées aux inquiétudes entourant le calendrier des baisses de taux de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,2%, mais celui sur le Nasdaq grimpe de presque 0,7%, annonçant une pause dans le mouvement de repli à l'oeuvre depuis le début de la semaine.



Les marchés d'actions américains semblent prêts à opérer un rebond technique après une séquence défavorable qui a vu l'indice S&P repasser sous le seuil des 4800 points et basculer dans le rouge depuis le 1er janvier.



Les investisseurs restent néanmoins préoccupés par les incertitudes entourant la date de la première baisse de taux de la Réserve fédérale américaine suite aux solides indicateurs économiques publiés ces derniers jours.



Si les chiffres des permis de construire et des mises en chantier ont été accueillis sans émotion, l'annonce d'un nouveau recul des inscriptions au chômage la semaine dernière a déçu les intervenants, qui espéraient qu'elles repartent à la hausse.



Dans ce contexte, les incertitudes persistent toujours quant à la date que choisira la Réserve fédérale pour réduire ses taux, un espoir qui avait récemment porté Wall Street à des niveaux records.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans poursuit sa hausse, au-delà de 4,12%, pour revenir à des plus hauts de plus d'un mois.



Les marchés monétaires ne tablent désormais plus qu'à 53,8% sur une baisse de taux de 25 points de base le 20 mars, contre plus de 70% la semaine dernière.



A ces questionnements s'ajoutent les inquiétudes sur la saison des résultats des entreprises, pour l'instant médiocre comme l'illustrent les performances sans éclat dévoilées hier soir par le producteur d'aluminium Alcoa.



L'indice VIX de volatilité du CBOE, baromètre de l'aversion au risque qui avait franchi hier le cap des 14,80 points signifiant la fin d'un climat de complaisance, recule ce matin de 3,5 points à 14,3.





