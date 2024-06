Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: petite pause après le rebond du Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait marquer une pause mercredi au lendemain du rebond spectaculaire opéré par le Nasdaq sous l'impulsion du redressement du titre Nvidia.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais reculent de 0,2% à 0,4%, laissant entrevoir une ouverture dans le rouge.



Le Nasdaq avait repris pas loin de 1,3% mardi soir, à la faveur de rachats à bon compte sur Nvidia (+6,8%), dont la capitalisation est ainsi repassée au-dessus du seuil des 3.000 milliards de dollars.



Comme souvent ces derniers temps, chaque mouvement de repli s'avère de courte durée, les investisseurs profitant des accès de faiblesse sur les actions pour revenir à l'achat sur les grandes valeurs technologiques.



Les critiques mettent toutefois en évidence la concentration excessive du marché américain et la dépendance des indices aux méga-capitalisations du secteur de la 'tech'.



A quelques jours de la fin du premier semestre, le Nasdaq affiche un gain annuel de 18%, tandis que le Dow Jones avance de moins de 4% depuis le 1er janvier.



'Cela pose des questions sur la diversité et la stabilité du marché', estime Xavier Laurent, gérant actions américaines chez Ofi Invest Asset Management, qui évoque une image 'biaisée' de la santé générale.



Dans l'immédiat, les investisseurs semblent vouloir reprendre leur souffle avant de s'engager dans une fin de semaine qui s'annonce chargée.



Les investisseurs surveilleront avec une grande attention, vendredi, la parution de l'indice des prix PCE, une mesure de l'inflation particulièrement surveillée par la Fed.



Les opérateurs de marché seront également attentifs à la tenue, demain, du premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump en vue de l'élection présidentielle du mois de novembre.



Les investisseurs prendront connaissance, dans le courant de la matinée, des chiffres des ventes de logements neufs.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans se tend pour repasser au-dessus de la barre de 4,28%, après être resté figé pendant jours dans un intervalle allant de 4,22% à 4,26%.



Du côté de l'énergie, les cours du brut restent orientés à la hausse en attendant la publication cet après-midi des chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Le baril de brut texan WTI progresse ainsi de 0,5% à 81,2 dollars.





