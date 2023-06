Wall Street: petite pause après la série haussière du Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 15:10

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains devraient ouvrir dans l'indécision lundi matin, les investisseurs marquant une pause après une série de six semaines consécutives de hausse pour le Nasdaq.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 progresse de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 recule de 0,1%, annonçant un début de séance sans grande direction.



Soutenus notamment par l'accord sur la dette et de bons chiffres de l'emploi, les grands indices new-yorkais avaient tous gagné autour de 2% la semaine passée.



Avec ce nouvel épisode favorable, le Nasdaq affiche désormais six semaines de progression d'affilée, sa plus longue série haussière depuis janvier 2020, pour maintenant évoluer à ses plus hauts depuis avril 2022.



Suite à ces performances spectaculaires, essentiellement motivées par l'attrait des investisseurs pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle, le secteur technologique devrait être touché par quelques prises de bénéfices ce lundi.



Apple devrait toutefois échapper à la tendance baissière et établir de nouveaux records à l'ouverture dans l'attente de sa conférence de développeurs WWDC, qui devrait être l'occasion pour le géant technologique de dévoiler son premier casque de réalité mélangée, un appareil baptisé 'Reality Pro'.



Le compartiment plus traditionnel devrait, quant à lui, bénéficier de la bonne tenue des valeurs de l'énergie dans le sillage du redressement des cours pétroliers, qui profitent de l'annonce d'une réduction de la production de l'Opep.



La tendance molle s'explique également par l'absence d'indicateurs majeurs à l'agenda, même si l'attention des investisseurs se portera, dans la matinée, sur la publication de l'ISM des services qui donnera le pouls de l'activité dans le secteur tertiaire, qui représente désormais plus des trois-quarts de l'économie américaine.