Wall Street: petite pause après deux belles séances

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait marquer une pause mardi matin suite à deux séances consécutives de hausse motivées par une chasse aux bonnes affaires sur le compartiment technologique.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance en très légère hausse.



Le Nasdaq Composite a repris 6,6% au cours des deux dernières séances, sous l'effet de rachats à bon compte sur les valeurs qui avaient été le plus délaissées dernièrement, comme Netflix ou Tesla.



Avec un repli de l'ordre de 9% sur l'ensemble du mois de janvier, l'indice à forte pondération technologique a toutefois subi le mois dernier sa pire performance mensuelle depuis mars 2020.



Certains stratégistes hésitent toutefois à considérer que la correction des marchés est terminée, sachant que le PER du Nasdaq est revenu de 35x à 27x, un niveau qui reste supérieur à sa moyenne de 24x d'avant la pandémie.



Après son net reflux de la veille, l'indice de volatilité VIX du CBOE perd moins de 1,9% à 24,3 points ce matin, confirmant que le regain de l'appétit pour le risque tend à s'essouffler.



Avec une saison des résultats qui se fait désormais un peu moins dense, l'attention des investisseurs se concentre sur les statistiques économiques, avec l'objectif de se faire une idée de l'état de la conjoncture.



Le seul indicateur macro-économique du jour, l'indice ISM manufacturier, devrait ressortir en baisse après ses récents records et au vu des pressions inflationnistes.



Celui-ci est attendu à 57,5 pour le mois de janvier, contre 58,8 en décembre.



Un indicateur moins bon que prévu pourrait toutefois être bien accueilli dans le sens où il serait susceptible de ralentir la volonté manifestée par la Fed de resserrer sa politique monétaire.





