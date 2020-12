Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : petite pause après des records en série Cercle Finance • 29/12/2020 à 16:42









(CercleFinance.com) - Les marchés américains évoluent en ordre dispersé mardi matin, les investisseurs prenant notamment leurs bénéfices sur les valeurs technologiques à la suite de leur récente séquence haussière, qui a permis au Nasdaq d'enchaîner les records. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse de 0,1% à 30.437,8 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,3% à 12.858,7 points. Wall Street avait fini la séance d'hier sur une nouvelle série de plus hauts historiques, Facebook, Amazon et Apple faisant toujours office de locomotives pour les marchés. Cet alignement de records est propice à quelques prises de bénéfices aujourd'hui. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq restent tous bien partis pour terminer l'année sur des gains confortables, même si le compartiment technologique se détache toujours largement, avec un gain annuel de 43,7% pour le Nasdaq. Il s'agit, à ce stade, de sa meilleure performance annuelle depuis 2009. Les stratèges jugent qu'il est parfaitement normal, aux niveaux actuels, de voir le marché effectuer une pause afin de digérer ce fort mouvement haussier. Au chapitre économique, la hausse du prix moyen des maisons a accéléré aux Etats-Unis en octobre (+7,9%) par rapport au même mois de 2019, notamment en raison de fortes hausses dans des villes comme Seattle, Phoenix ou San Diego, montre la dernière enquête mensuelle S&P CoreLogic Case-Shiller. 'Les taux d'intérêt à des plus bas historiques, le bond des achats de maisons et le manque de disponibilité des biens ont conduit les prix des logements à afficher leur plus forte hausse en six ans et demi en octobre, mais nous ne pensons pas que cette flambée va encore durer longtemps', tempère-t-on chez Capital Economics. 'La hausse passée des prix de l'immobilier a déjà bien érodé le caractère abordable né de la faiblesse des taux d'intérêt', explique le bureau d'études.

