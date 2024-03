Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: petite hausse, rapport sur l'emploi contrasté information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans grande tendance vendredi matin après des chiffres de l'emploi contrastés, qui ont révélé une accélération des créations de postes mais aussi une remontée surprise du taux de chômage.



Un peu plus d'une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais affichent des gains de l'ordre de 0,2%, annonçant un début de séance en très légère progression.



Le Département du Travail a recensé 275.000 créations d'emplois non agricoles en février, contre 229.000 le mois précédent (révisé de 353.000) et un contre consensus qui anticipait environ 200.000 nouveaux postes.



En raison d'une révision à la baisse des statistiques de deux mois précédents, le taux de chômage est remonté à 3,9% le mois dernier, contre 3,7% en janvier.



Les 'futures' sur indices - qui laissaient entrevoir une ouverture plutôt stable ce matin - se sont orientés à la hausse après ces chiffres, mais dans des proportions modérées.



Au vu du baromètre FedWatch, qui table toujours sur une probabilité de 59% d'une baisse de taux en juin, ces chiffres n'ont pas beaucoup fait évoluer les anticipations d'un prochain assouplissement monétaire de la Fed.



Très suivi par la Réserve fédérale, le salaire horaire moyen - qui permet de mesurer l'inflation salariale - n'a en effet progressé que de 0,1% en février, ce qui marque un net ralentissement par rapport aux derniers mois.



La possibilité de plus en plus réelle de voir la Fed réduire ses taux au mois de juin continue de peser sur le dollar, ce qui permet à l'euro de reprendre près de 0,2% au-dessus de 1,0960 face au billet vert.



Le rendement des emprunts du Trésor continuent de leur côté de reculer, avec un papier à dix ans qui revient vers 4,06%, évoluant en sens inverse de celui des actions.



Les cours du pétrole font preuve de lourdeur, le baril de brut léger texan se traitant autour de 78,5 dollars, et se dirigent vers un repli hebdomadaire après deux semaines consécutives de hausse en dépit de la décision, dimanche dernier, de l'Opep+ de soutenir les prix de l'or noir via une maîtrise des capacités de production.





