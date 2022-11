Wall Street: petite hausse en attendant les 'midterms' information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 15:11

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en petite hausse mardi à l'orée d'une séance qui s'annonce attentiste alors que se tiennent aujourd'hui aux Etats-Unis les élections de mi-mandat.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent entre 0,4% et 0,7%, annonçant un début de journée dans le vert



Les Américains sont appelés aujourd'hui à élire les 435 membres de la Chambre des représentants, à renouveler 35 postes de sénateurs sur 100 et à voter pour 36 gouverneurs d'Etat sur 50.



S'il semble clair que les Démocrates s'apprêtent à perdre la Chambre des représentants, le doute plane encore quant à une victoire républicaine au Sénat.



Quoi qu'il advienne, les investisseurs américains semblent relativement peu préoccupés par l'issue du scrutin: ce qu'ils veulent, c'est disposer avant tout de résultats définitifs et sûrs à leur réveil demain matin.



'Il est peu probable que les élections de mi-mandat aient un impact important sur les marchés', note Kristina Hooper, stratégiste en chef chez Invesco.



'Les investisseurs ont évidemment tendance à préférer un équilibre des pouvoirs au sein du gouvernement, de sorte qu'un Congrès divisé pourrait être légèrement plus positif', souligne-t-elle.



Un résultat clair et net pourrait ainsi lancer une nouvelle phase de hausse, car les élections américaines de mi-mandat ouvrent traditionnellement une période de bonnes performances pour les marchés, avec un gain moyen de 14% lors des 12 mois suivant le vote.



'Historiquement, les marchés d'actions ont tendance à être stimulés par les élections de mi-mandat', rappelle Thomas Costerg, économiste chez Pictet Wealth Management.



'Mais cet effet s'estompe si l'on considère uniquement les périodes électorales au cours desquelles la Fed est en mode de hausse des taux', tempère-t-il.



Les investisseurs vont par ailleurs devoir composer avec d'autres facteurs défavorables au cours des mois qui viennent, comme la persistance de l'inflation, le ralentissement de la croissance et le tassement des résultats d'entreprise.



Une cohabitation risquerait également de faire renaître les sempiternelles querelles concernant le relèvement du plafond de la dette, qui a tendance à préoccuper Wall Street.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'Etat à dix ans repasse sous les 4,20% après sa remontée des derniers jours, due à des anticipations de nouvelles hausses de taux de la Fed.



Sur le marché des changes, ce début de journée se caractérise par la poursuite de la remontée de l'euro qui atteint désormais le seuil de la parité parfaite face au dollar.