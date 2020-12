Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : petite consolidation après les records Cercle Finance • 02/12/2020 à 16:38









(CercleFinance.com) - Wall Street subit une petite consolidation mercredi matin après une première séance du mois de décembre marquée par toute une série de nouveaux records. Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,3% à 29.746,3 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,4% à 12.310,2 points. 'Ce léger repli intervient après des gains de plus de 1% hier et l'inscription de nouveaux plus hauts historiques, en séance et à la clôture', rappelle un trader. Autre motif de prudence, le secteur privé des Etats-Unis a créé 307.000 emplois en novembre selon la dernière enquête du cabinet ADP, un chiffre nettement inférieur aux attentes des analystes, qui prévoyaient plutôt autour de 420.000 créations de postes le mois dernier. Ce chiffre s'inscrit par ailleurs en net repli par rapport aux 404.000 créations du mois d'octobre, un chiffre toutefois révisé d'une estimation initiale de 365.000. Sur le front des valeurs, Pfizer s'adjuge 3,6% à la suite de l'approbation par les autorités britannique de son vaccin contre le Covid développé en collaboration avec l'allemand BioNTech. 'La FDA américaine doit se réunir le 10 décembre pour se prononcer sur la commercialisation du vaccin de Pfizer, soit une semaine avant la réunion devant porter sur le vaccin de Moderna', rappellent les analystes de Wells Fargo. Salesforce.com perd pas loin de 6% après avoir dévoilé ses résultats trimestriels et avoir surtout annoncé l'acquisition de la plateforme collaborative Slack Technologies pour un montant de plus de 27 milliards de dollars. Du côté des devises, le dollar confirme son passage sous le cap des 1,20 face à l'euro mais stagne désormais près de ses plus bas depuis mai 2018, vers 1,2070 euro, sans que cela ne soutienne la tendance boursière.

