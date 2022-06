Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: petit sursaut après un mois de mai volatil information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 15:25









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mercredi pour la première séance du mois de juin, les investisseurs espérant pouvoir mettre derrière eux l'intense volatilité observée en mai.



Environ une demi-heure avant le début des échanges, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent entre 0,4% et 0,6%, annonçant un timide redressement de la cote après le modeste repli de la veille.



A l'issue d'un mois de mai particulièrement chahuté, le Dow Jones est parvenu à reprendre 0,1% sur l'ensemble du mois écoulé, tandis que le Nasdaq a chuté de 2,1%.



Depuis le début de l'année, le Dow accuse encore un repli de 9,2%, là où le Nasdaq cède lui près de 23%.



Les investisseurs échaudés par ces incessants mouvements de montagnes russes ne sont probablement pas au bout de leurs peines.



Les nombreuses incertitudes qui entourent la santé de l'économie, la persistance de l'inflation et le rythme du resserrement monétaire de la Fed risquent de faire remonter à tout moment l'indice de volatilité du CBOE, le VIX, qui fait office de 'baromètre de la peur' à New York.



Un élément susceptible d'accroître sensiblement la nervosité se produira vendredi, avec la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain, toujours très suivi par les marchés.



Cette statistique dira si la fébrilité observée ces derniers temps, à la fois du côté des indicateurs et sur le front des actions, est susceptible de refluer ou si elle s'apparente désormais à une tendance de fond.



En attendant, les investisseurs vont suivre avec attention, dans le courant de la matinée, l'indice ISM manufacturier qui devrait montrer que la croissance ralentit dans le secteur industriel.



La tendance est d'ailleurs assez maussade en Europe suite à la publication d'indices PMI manufacturiers décevants dans la zone euro, qui confirment la passe difficile que traverse actuellement l'économie du Vieux Continent.



Les intervenants espèrent que ces données sans grand éclat finiront par convaincre les banques centrales de se montrer moins agressives dans leur cycle de durcissement, le ralentissement de l'activité limitant mécaniquement les perspectives d'inflation.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.