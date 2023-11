Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: petit rebond malgré les doutes du moment information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 15:14









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait tenter de repartir de l'avant vendredi matin au lendemain d'une séance difficile, liée à de nouveaux questionnements concernant l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur indices avancent d'environ 0,4%, signalant un redressement après la séance dans le rouge de jeudi, au cours de laquelle les investisseurs s'étaient notamment détournés des valeurs technologiques face à la hausse des rendements obligataires.



Les investisseurs ont été pris de court hier par les déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, qui sont venues relancer les incertitudes quant à de possibles remontées des taux.



Lors d'une conférence organisée par le FMI, le patron de la banque centrale américaine a répété que l'institution n'hésiterait pas à monter encore ses taux directeurs si elle venait à constater que l'inflation devait à nouveau s'écarter de la cible de 2%.



Si les avertissements des banquiers centraux américains continuent de s'accumuler, une partie des analystes estiment que les marchés ont tendance à se montrer trop pessimistes.



'Depuis la réunion du FOMC le 1er novembre, les taux longs ont nettement fléchi', soulignent les économistes d'Oddo BHF, qui rappellent que le rendement des Treasuries à dix ans est revenu, en l'espace de quelques jours, de 5% à 4,5%.



'Jerome Powell a donc dû juger utile de rappeler que la Fed avait toujours un biais haussier', ajoute la banque privée parisienne.



A en croire le baromètre FedWatch du CME Group, les marchés estiment à seulement 9% la probabilité d'un nouveau tour de vis en décembre, contre 5% il y a une semaine.



Sur le marché obligataire, les rendements des Treasuries se détendent à nouveau, le papier à dix ans revenant vers 4,58% après s'être tendu à 4,63% la veille.



Le marché pétrolier évolue dans le vert mais se dirige vers une troisième semaine de baisse consécutive, conséquence des craintes récurrentes autour de la croissance mondiale et de la hausse des taux d'intérêt.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance actuellement de 1% tout juste à 76,5 dollars.



Côté indicateurs, les premiers chiffres de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan pour le mois de novembre devraient confirmer la bonne résistance du moral des ménages américains.





