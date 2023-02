Wall Street: petit rebond après le lourd repli de la veille information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 15:16

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait amorcer un rebond mercredi matin après son lourd repli de la veille, les investisseurs semblant disposés à profiter des opportunités d'achat offertes par le récent accès de volatilité.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,3%, laissant entrevoir une modeste reprise de la tendance dans les premiers échanges.



Ce timide redressement fait suite au plus lourd revers subi cette année par la Bourse de New York, dont tous les indices avaient fini hier sur des pertes de plus de 2%.



Le S&P 500, l'indice de référence des gérants, est notamment repassé au-dessous du cap psychologique des 4000 points, un niveau de soutien jugé important.



L'indice a néanmoins réussi à préserver le seuil des 3930 points, qui viendrait valider une alerte plus sérieuse à la baisse d'après les analystes techniques.



Le Dow Jones est, quant à lui, repassé en territoire négatif sur l'année, affichant désormais un repli de 0,5% depuis le 1er janvier.



Les stratégistes hésitent toutefois à considérer que le mouvement de consolidation est terminé sachant que le Nasdaq Composite affiche encore près de 10% de gain depuis le début de l'année.



Dans une note diffusée lundi, JPMorgan dit s'attendre à un essoufflement du 'rally' des marchés d'actions américains, qu'il voit atteindre un point haut d'ici à la fin mars.



Pour le broker américain, l'évolution des politiques monétaires envoie actuellement des signaux qu'il juge préoccupants.



'D'un point de vue historique, les marchés d'actions touchent rarement un point bas tant que la Fed n'est pas bien avancée dans son cycle de resserrement monétaire', rappellent les analystes.



'De plus, nous n'avons jamais touché de plancher jusqu'à que la Fed n'en ait pas fini avec ses hausses de taux', poursuit JPMorgan.



Les tensions récentes observées sur le compartiment obligataire illustrent tous ces questionnements, même si le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans reflue aujourd'hui sous le seuil des 2,95%, un niveau qu'il avait franchi hier, marquant ainsi un plus haut de trois mois.



Ce taux long de référence, dont les oscillations sont de nouveau très suivies par les investisseurs, sera particulièrement surveillé aujourd'hui et demain avec l'adjudication de plusieurs émissions du Trésor américain.



L'indice mesurant la volatilité implicite du S&P - qui était remonté en flèche au début de la semaine - ralentit l'allure ce matin pour n'afficher qu'un gain de 1,5% à 23,2.