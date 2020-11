Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : petit rebond après la frayeur de vendredi Cercle Finance • 02/11/2020 à 15:01









(CercleFinance.com) - Après s'être fait peur vendredi, Wall Street devrait ouvrir en hausse lundi matin, même si les investisseurs pourraient se montrer réticents à prendre position à la veille de l'élection présidentielle américaine. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains progressent de 0,8% à 1,5%, annonçant un début de séance favorable. A la veille du scrutin, Donald Trump et Joe Biden vont devoir aujourd'hui jeter leurs dernières forces dans la bataille afin de tenter de convaincre les derniers indécis. En ce dernier jour de campagne, leur duel devrait surtout s'articuler autour des 'Swing States', ces Etats pivots où pourrait bien se jouer l'élection de demain. Selon les calculs de FiveThirtyEight, les sondages attribuentactuellement 89% de chances à une victoire de Joe Biden à la Maison Blanche, 97% à une victoire des Démocrates à la Chambre des Représentants et 76% au Sénat. Au-delà du nom du prochain locataire de la Maison blanche, les investisseurs semblent surtout préoccupés par la possibilité de résultats serrés, qui pourrait faire dérailler la vie politique américaine si Donald Trump se décidait à les contester. 'Le cas où l'élection se jouerait sur le recompte des voix dans un état (comme en 2000) est à vrai dire assez faible', tempèrent toutefois les analystes d'Oddo BHF. Un rebond des valeurs 'high tech' - favorisé par quelques rachats à bon compte - devrait également soutenir les cours. Le compartiment technologique devrait en effet se reprendre aujourd'hui après la correction qui avait touché le secteur vendredi dans le sillage des résultats décevants d'Apple et Amazon. Les investisseurs attendent la publication de l'indice PMI IHS Markit manufacturier définitif pour le mois d'octobre, ainsi que celle, un peu plus tard dans la matinée, de l'indice ISM manufacturier.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.