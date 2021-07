Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : petit rebond à l'issue d'une semaine volatile Cercle Finance • 16/07/2021 à 15:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait légèrement rebondir vendredi à l'issue d'une semaine volatile, déclenchée par la propagation du variant Delta et une remontée de l'inflation synonyme d'un éventuel durcissement des politiques monétaires. Avec l'arrivée à expiration aujourd'hui des contrats 'futures' et des options, journée dite des 'trois sorcières', les futures sur indices signalent pour l'instant une ouverture de Wall Street en hausse de 0,2% à 0,3%. Les marchés américains ont évolué en dents de scie pendant toute la semaine, un parcours en montagnes russes qui reflète l'apparition de tensions inflationnistes qui renforcent la crainte d'un relèvement plus rapide que prévu des taux de la Réserve fédérale. Sur la semaine, le Dow affiche des gains de 0,3%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont perdu respectivement 0,2% et 1%. Paradoxalement, les grands indices new-yorkais ont aussi atteint de nouveaux sommets cette semaine, l'indice Dow ayant brièvement franchi le seuil des 35.000 points pour la première fois de son histoire. La publication, ce matin, d'une hausse surprise des ventes de détail n'a pas eu peu d'impact sur la tendance. Après une baisse de 1,7% en mai, les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté de 0,6% le mois dernier, là où le consensus attendait un repli globalement symétrique. En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont même accrues de 1,3% en juin, un rebond plus fort qu'attendu par les économistes. Les intervenants attendent maintenant de prendre connaissance de l'indice de l'Université du Michigan sur la confiance du consommateur américain. La première estimation de ce baromètre très suivi sera publiée peu après l'ouverture et les analystes l'attendent en hausse à 86,5 en juillet, contre 85,5 le mois dernier.

