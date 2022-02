Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: pertes réduites après les minutes de la Fed information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a réduit ses pertes en cours de séance, après la publication des 'minutes' de la dernière réunion de la Réserve fédérale. Le Dow Jones a reculé de moins de 0,2% à 34934 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,1% à 14124 points.



'Le procès-verbal de la réunion de janvier de la Réserve fédérale n'a fourni aucune nouvelle information. Le communiqué a préparé le terrain pour une hausse des taux en mars, l'absence de surprise belliciste soutenant l'attrait pour le risque', résume Wells Fargo.



Au registre macroéconomique, la solidité des ventes au détail (en rebond de 3,8% en janvier après une chute de 2,5% le mois précédent) est venue confirmer la bonne résistance de la consommation américaine à la remontée de l'inflation.



Parallèlement, les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 2% en janvier du fait du renchérissement des prix des produits pétroliers importés, qui ont grimpé de 9,3%, tandis que les prix à l'exportation ont progressé de 2,9%.



Enfin, après un tassement de 0,1% en décembre 2021, la production industrielle américaine a augmenté de 1,4% le mois dernier, une croissance toutefois largement tirée par les utilities du fait de températures nettement plus froides que d'habitude.



Sur le front des tensions géopolitiques, on notera que la Maison Blanche a émis des doutes concernant la réalité du retrait des troupes russes massées à proximité de la frontière orientale de l'Ukraine, promis par Moscou.



Du côté des publications de résultats d'entreprises, les investisseurs ont salué celles de Kraft Heinz (+5,6%) et d'Analog Devices (+3,9%), mais lourdement sanctionné celle de ViacomCBS (-17,8%) -qui a parallèlement indiqué se rebaptiser Paramount.





