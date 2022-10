Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: pertes réduites après le PCE, mais Amazon pèse information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en ordre dispersé vendredi matin, tiraillée entre les solides résultats affichés par les compagnies pétrolières et les prévisions mal accueillies du géant Amazon.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones avance de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 se replie de 0,8%, annonçant un début de séance incertain.



Les 'futures' ont réduit leur gains, voire les ont effacé pour le Dow, suite à l'annonce en début de matinée d'une progression moins forte que prévu d'une mesure privilégiée de l'inflation.



Les prix à la consommation au sens de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), ont en effet augmenté de 6,2% sur une base annuelle, là où le consensus attendait 6,3%.



Ce chiffre moins fort que prévu renforce le scénario d'une approche moins agressive de la part de la Fed, ce qui pèse sur le dollar alors que le rendement du 10 ans américain remonte un peu en direction de 4,05%.



Dans l'actualité des entreprises, Amazon est attendu en baisse de 13% après avoir fait état de prévisions moins bonnes que prévu pour le quatrième trimestre, une période jugée essentielle du fait des fêtes de fin d'année.



La baisse du géant du commerce en ligne devrait lourdement peser sur le Nasdaq, déjà mis à mal ces derniers jours par les déceptions liées tour à tour à Alphabet, Microsoft et Meta.



Rare motif de satisfaction dans l'univers déprimé des techs, Apple progresse de 0,4% en cotations avant-Bourse après des résultats meilleurs que prévu dus à la bonne résistance des ventes d'iPhone.



Les producteurs pétroliers Chevron et ExxonMobil gagnent respectivement 1,8% et 2% en préouverture après avoir annoncé une hausse de leur bénéfice trimestriel à la faveur d'une augmentation des prix.





