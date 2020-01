Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : pertes limitées malgré la nervosité ambiante Cercle Finance • 03/01/2020 à 16:56









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi matin, les frappes menées par les Etats-Unis au Moyen-Orient réduisant l'appétit des investisseurs pour les actions et ravivant l'aversion au risque. Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,8% à 28.626,5 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,8% à 9020,2 points. Un mouvement de consolidation se dessine après les records atteints ces derniers jours, d'abord motivé par la mort d'un général iranien lors de la série de frappes ordonnées par Donald Trump en Irak. 'Toute la question est de savoir s'il s'agit d'une réaction temporaire ou si la recherche des valeurs refuge va durablement s'imposer', s'interroge David Lafferty, chef économiste chez Natixis Investment Managers. 'La réaction de l'Iran et ses possibles représailles vont être évaluées avec soin par les marchés, sachant qu'elles pourraient se dérouler sur un laps de temps allongé', prévient l'analyste. Les valeurs liées à la consommation, à la santé et à l'industrie sont les plus affectées ce matin, tandis que les valeurs pétrolières tiennent logiquement le haut du pavé. Le baril de brut léger américain (WTI) voit effectivement son cours grimper de 3,6% à 63,4 dollars. Plus globalement, les actions reculent au profit de l'or et des obligations d'Etat, entre autres. Le rendement des Treasuries à 10 ans perd ainsi plus de six points de base à moins de 1,82% tandis que le dollar remonte à près de 1,1160 face à l'euro. Les frappes américaines éclipsent des chiffres moins bons que prévu dans le secteur manufacturier. L'indice ISM (Institute for Supply Management) pour le secteur manufacturier américain est en effet ressorti à 47,2 au titre du mois écoulé, à comparer à 48,1 en novembre. Le consensus attendait au contraire une hausse à 49.

