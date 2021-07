Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : pertes limitées après une déferlante de stats Cercle Finance • 15/07/2021 à 17:44









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi matin, les investisseurs adoptant une attitude prudente après la publication de statistiques susceptibles de justifier de futurs relèvements de taux d'intérêt. Deux heures après l'ouverture, le Dow Jones reste stable et campe sous le seuil des 35.000 points tandis que le Nasdaq Composite s'effrite de 0,5% à 14.577,9 points. Le marché a étudié avec attention la rafale d'indicateurs économiques publiés avant l'ouverture, à commencer par les statistiques mensuelles des prix à l'importation, qui montrent que les tensions inflationnistes restent soutenues aux Etats-Unis. Les prix à l'import ont en effet augmenté de 1% en juin par rapport au mois précédent, avec une hausse qui atteint 0,7% hors produits pétroliers. Alors que l'inflation remonte en flèche, le marché de l'emploi se montre de plus en plus solide et l'industrie tourne à plein régime, autant de signes qui viennent confirmer la bonne santé de l'économie américaine. Problème, ces bonnes statistiques augmentent aussi le risque que la Réserve fédérale adopte un rythme de resserrement monétaire plus soutenu au cours des mois qui viennent, avec une possible hausse de taux dès l'an prochain. Côté valeurs, le groupe d'assurance et de services de santé UnitedHealth progresse de 0,5% après avoir de nouveau relevé ses objectifs de bénéfice pour 2021 à l'occasion de son point d'activité trimestriel. Morgan Stanley prend également le chemin de la hausse après la publication d'un bénéfice net en progression de 10% à 3,5 milliards de dollars au deuxième trimestre, une performance supérieure à l'estimation moyenne des analystes.

