Wall Street : personne ne veut prendre d'initiative

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en territoire négatif jeudi matin, l'approche du discours de Jerome Powell depuis Jackson Hole limitant grandement les initiatives des opérateurs.

En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 35.290 points, tandis que le Nasdaq Composite s'effrite de 0,6% à 14.951 points.

Les plus optimistes retiendront de ce début de séance le sixième record absolu consécutif du Nasdaq, à 15.059,6 points contre 15.059,4 points la veille.

Le symposium de Jackson Hole (Wyoming) sera dominé vendredi l'intervention très attendue de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, même si les marchés n'attendent aucune annonce spectaculaire.

Les investisseurs espèrent toutefois disposer de nouveaux indices sur le calendrier de la réduction progressive ('tapering') des rachats d'obligations de la banque centrale.

Mais les analystes s'attendent à ce que Jerome Powell opte pour un ton rassurant et à ce qu'il déroule une communication subtile et bienveillante afin de ne pas trop fragiliser la confiance des investisseurs.

En dehors de cela, les indicateurs du jour n'ont guère enthousiasmé les acteurs de marché, avec, d'un côté, une révision à la hausse de la croissance américaine de deuxième trimestre mais, de l'autre, une hausse des inscriptions au chômage.

Avec un repli de 0,2%, l'indice des valeurs de la finance affiche la meilleure performance sectorielle de la journée.

Le repli limité des valeurs financières est toutefois accentué par la chute de celles de l'énergie et de la consommation, qui explique les écarts négatifs de la séance du jour.

Côté valeurs, salesforce grimpe de 5% après avoir fait part mercredi soir d'un nouveau relèvement de sa fourchette-cible de revenus au titre de l'exercice en cours.

Dollar General lâche lui plus de 5% après avoir indiqué viser, à l'occasion de ses trimestriels, un BPA entre 9,60 et 10,20 dollars pour l'exercice en cours, et non plus entre 9,50 et 10,20 dollars.