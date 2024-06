Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: perplexité après les chiffres de l'emploi information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 17:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire vendredi en début de séance suite à l'annonce d'un chiffre des créations d'emplois nettement supérieur aux attentes en mai.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 38.928 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de plus de 0,2% à 17.126,7 points.



Les investisseurs ont appris ce matin que l'économie américaine avait créé 272.000 nouveaux postes le mois dernier, soit près de 100.000 de plus que prévu puisque le consensus en attendait 180.000.



Si ce chiffre tend à renforcer l'impression de solidité de l'économie américaine, il devrait d'un autre côté inciter la Réserve fédérale à ne pas trop précipiter ses baisses de taux d'intérêt.



'Combiné à une augmentation inattendue des salaires, cela élimine très probablement la possibilité d'une hausse des taux en septembre, car il n'y a pas d'inquiétude sur l'aspect plein emploi du double mandat de la Fed à l'heure actuelle', souligne Jeff Schulze, chez Clearbridge Investments, filiale de Franklin Templeton.



'Nous n'avons toujours pas atteint de point d'inflexion au niveau du marché de travail et les chiffres meilleurs que prévu publiés aujourd'hui risquent bien d'avoir une influence durable sur les prochaines décisions de la Fed', renchérit Mahmoud Alkudsi, analyste marchés chez ADSS.



Les intervenants paraissent toutefois perplexes sur la portée de ces nouvelles, ne sachant pas trop s'il est préférable de voir la Fed différer son assouplissement monétaire ou d'avoir une économie toujours solide.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans remonte à près de 4,42% après être retombé hier à un plus bas depuis le mois de mars.



Le dollar accentue ses gains face à l'euro, tandis que les cours du brut restent orientés à la hausse à la suite du rapport sur l'emploi, qui confirme la bonne santé de l'économie américaine et donc la vigueur de la demande.



Sur le NYMEX, le brut léger américain (WTI) avance de 0,3% à 75,8 dollars, mais cède autour de 1,5% sur l'ensemble de la semaine.



Du côté des valeurs individuelles, Nvidia s'inscrit en baisse de 1,4% alors que le fabricant de processeurs procédera ce soir à la division par dix de la valeur nominale de ses actions.



A noter que 3M s'adjuge plus de 1% dans le sillage d'un relèvement de recommandation à l'achat des analystes de BofA, qui saluent l'arrivée d'un nouveau directeur général à la tête du groupe industriel américain.





