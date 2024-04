Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: perdait presque 2% initialement, finit à -0,6% information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street a largement limité la casse, réduisant de 50 à 70% ses pertes initiales : le Nasdaq Composite qui chutait de -2,3% vers 15.345 ne cède au final que -0,64% à 15.612. Le S&P500 lâchait -1,6% vers 4.990, mais clôture à -0,46% à 5.048, et le Dow Jones lâche finalement -1%, mais préserve facilement les 38.000 (à 38.086).



Après la douche froide des 'stats' US, les investisseurs semblent s'être focalisés sur les résultats avec le sentiment que de bonnes surprises étaient dans les tuyaux avec la publication des trimestriels d'Alphabet, Microsoft et Snap. Et les annonces de ces trois entreprises ont en effet pulvérisé les attentes les plus optimistes.



Mais avant ces publications, New York a été fortement contrarié par le PIB US du premier trimestre qui est ressorti aux antipodes du consensus : seulement +1,6% au lieu d'une estimation médiane de +2,8%. Mais il y a pire, puisque l'indice d'inflation PCE sous-jacent (hors alimentation et énergie) aurait atteint 3,7%, contre 3,4% attendu par les analystes.



A cela, il faut ajouter des inscriptions aux allocations chômage qui se sont montrées inférieures aux attentes à 207.000 pour la semaine dernière, contre 212.000 la semaine précédente (à comparer aux 215.000 attendues).



La chute des marchés obligataires a initialement plombé les actions, les taux se tendant symétriquement vers de nouveaux records annuels, les anticipations de baisse de taux en septembre devenant minoritaires.



Le rendement du 10 ans a bondi ainsi de +5,5 points de base vers 4,71%, un plus haut depuis fin novembre, tandis que le rendement du deux ans, en hausse de +6,5 points de base, a refranchi tout juste la barre des 5%.



Les inquiétudes relatives à l'agenda de la Fed ont toutefois été balayées après Bourse par les publications d'Alphabet, de Microsoft et de Snap, dont les titres bondissaient de respectivement 13%, 5% et 27% en 'after hour'. En revanche, Intel chutait de 9% en transactions électroniques après la sienne.





