Wall Street perd plus de 2%, Intel s'effondre

(AOF) - Les marchés américains chutent alors que les preuves s'accumulent d'une nette dégradation de la conjoncture. Après l’indice des directeurs d’achat (ISM) manufacturier publié hier, le rapport sur l'emploi en juillet a déçu, notamment en termes d'emplois créés. Les déceptions sont également nombreuses du côté des sociétés : Intel enregistre une baisse historique tandis que les revenus et les perspectives d'Amazon sont décevants. Vers 17h30, le Dow Jones perd 2,34% 39 402,42 points et le Nasdaq Composite recule de 2,85% à 16 699,92 points.

Intel a multiplié les mauvaises nouvelles hier lors de la publication de ses comptes trimestriels : pertes, suppression de plus de 15% de ses effectifs et suspension du dividende. L'action du fabricant de puces dévisse de 28,18% à 20,87 dollars, affichant le plus fort repli du S&P 500. Il s'agit de sa baisse la plus importante depuis 1982, selon les données de Bloomberg. Malgré un plan d'investissements massifs, Intel peine à améliorer ses produits et perd des parts de marché relativement à ses concurrents, comme Nvidia et AMD.

Les chiffres économiques du jour

Les Etats-Unis ont créé 114000 postes en juillet après alors que le consensus s'élevait à 176000. Les chiffres de mai et de juin ont été révisés de 218000 à 216000 et de 206000 à 179000. Le taux de chômage a progressé à 4,3% alors qu'il était attendu stable à 4,1%. Le salaire horaire a affiché une croissance de 3,6% en rythme annuel, à comparer des attentes de 3,7%.

Les commandes aux entreprises ont reculé de 3,3% en juin aux Etats-Unis après une baisse de 0,5% en mai. Un repli de 2,7% était anticipé par les économistes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amazon.com

Amazon est attendu en net repli à Wall Street en raison de ventes et de perspectives de revenus décevants. Au deuxième trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a dévoilé un bénéfice net en hausse à 13,5 milliards de dollars, soit 1,26 dollar par action, contre un profit de 6,7 milliard de dollars ou 65 cents par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à seulement 1,03 dollar. Le résultat opérationnel est passé en un an de 7,7 à 14,7 milliards de dollars.

Apple

Apple a renoué avec la croissance et dévoilé des résultats meilleurs que prévu, mais sa performance en Chine n'est pas à la hauteur des attentes. La firme à la pomme a généré au troisième trimestre, clos fin juin, un bénéfice net de 21,45 milliards de dollars, soit 1,40 dollar par action, contre respectivement 19,9 milliards de dollars et 1,26 dollar par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action est ressorti 5 cents au-dessus du consensus. Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 85,8 milliards de dollars. Il a aussi dépassé les attentes du marché : 84,5 milliards de dollars.

Chevron

Au deuxième trimestre 2024, Chevron a dégagé un bénéfice de 4,4 milliards de dollars (soit 2,43 dollars par action dilué) contre 6 milliards de dollars (soit 3,20 dollars par action dilué) au deuxième trimestre 2023. "Les bénéfices sur ce trimestre ont diminué par rapport à l'année dernière, principalement en raison de la baisse des marges sur les ventes de produits raffinés, de l'absence des éléments fiscaux favorables de l'année précédente et d'effets de change négatifs", explique la compagnie pétrolière.

ExxonMobil

Exxon Mobil a généré un bénéfice de 9,2 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024, soit 2,14 dollars par action. Il s'élevait à 8,22 milliards de dollars au premier trimestre, soit 2,06 dollars par action. "Nous avons enregistré au deuxième trimestre les bénéfices les plus élevés de la dernière décennie et nous continuons à améliorer la capacité bénéficiaire fondamentale de l'entreprise", a déclaré Darren Woods, PDG du groupe.

Nvidia

L'action Nvidia est attendue dans le rouge en raison d'une information de The Information selon laquelle le groupe technologique ferait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice des États-Unis pour abus de position dominante dans le développement de puces avancées pour l'intelligence artificielle à la suite de plaintes de ses concurrents.

Snap

Snap, la maison mère du service de messagerie Snapchat, devrait couler comme une pierre à l’ouverture en raison de revenus et de prévision de ventes décevants. Au deuxième trimestre, le groupe a enregistré une réduction de 34% de sa perte nette à 249 millions de dollars, soit -15 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le groupe a enregistré un bénéfice par action de 2 cents, soit 18 cents de mieux que le consensus. Ses revenus ont bondi de 16% à 1,237 milliard de dollars, ressortant au-dessous des attentes du marché : 1,25 milliard de dollars.